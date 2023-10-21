Дипломати були шоковані, – сестра вбитого в Оленівці бійця про результати виступу перед ООН

Росія здійснила незліченну кількість страшних злочинів. Упродовж останніх 20 місяців в історії України з'явилося багато кривавих дати, про які має знати й пам'ятати весь світ. 29 липня 2022 року росіяни здійснили теракт в Оленівці, вбивши понад 50 українських полонених.

Сестра вбитого в Оленівці військовополоненого Ксенія Прокопенко розповіла 24 Каналу історію загибелі свого брата та як тепер намагається зберегти пам'ять про всіх полонених, яких вбила Росія.

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Історія Ігоря Прокопенка

Брат Ксенії – Прокопенко Ігор Ігорьович від початку повномасштабного вторгнення стояв на захисті України в місті Маріуполь. Він також перебував на “Азовсталі” разом з Маріупольським гарнізоном.



Загиблий внаслідок теракту в Оленівці Ігор Прокопенко / Фото: Ксенія Прокопенко

16 травня 2022 року Ігор за наказом вищого військового керівництва України вийшов з "Азовсталі" та здався в російський полон як і понад 2400 його побратимів. Спочатку була розмова про те, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступатиме гарантом життя та здоров'я хлопців, які виходять з "Азовсталі", та слідкуватиме за тим, чи не порушує Росія норми Женевської конвенції та верифікуватиме захисників, які вийшли.

В день, коли мій брат Ігор виходив з заводу, Міжнародний Комітет Червоного Хреста не був присутній на території "Азовсталі", тому мого брата, на жаль, не верифікували,

– розповіла сестра вбитого в Оленівці військовополоненого.

Аж до теракту в Оленівці рідні Ігоря не знали про його місце перебування. 29 липня 2022 року сестра Ксенія побачила перші фото та відео з підірваного барака, які росіяни самі викладала, звинувачуючи в теракті Україну. 30 липня у російських медіа Ксенія побачила списки загиблих в теракті, серед них був мій брат.

Я зв'язувалася з українськими службами, з МКЧХ, однак там говорили, що ця інформація неправдива. 11 жовтня тіла загиблих полонених в Оленівці повернули в Україну і тільки 23 травня 2023 року наша родина отримала збіг ДНК, який підтвердив, що Ігор загинув в полоні внаслідок вибуху в Оленівці,

– зазначила Прокопенко.

Які результати виступу перед ООН щодо теракту в Оленівці: дивіться відео

Організація виступу в ООН

Виступ перед ООН – це ініціатива рідних військовополонених, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Однак цього б не сталося без готовності міжнародних організацій слухати та приймати рідних військовополонених, а також без підтримки Координаційного штабу, який організував цю поїздку.

Раз на квартал Рада ООН влаштовує сесії з прав людини. Тому хотіла туди потрапити, щоб розповісти про теракт в Оленівці й ситуацію з українськими військовополоненими. Особливо, я хотіла потрапити в ООН після того, як вони розформували місію, яка розслідувала теракт,

– мовила сестра вбитого в Оленівці військовополоненого.

Влітку 2023 року Ксенія разом з активними учасницями спільноти Родин Оленівки написали листа в Координаційний штаб та МЗС з проханням долучити їх до наступної сесії ООН з прав людини. Учасницям спільноти організували програму, у рамках якої вони змогли виступити не тільки в парламенті в ООН, також у швейцарському парламенті, зустрілися з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста й дали інтерв'ю швейцарському медіа.

Рідні загиблих в Оленівці виступили на сесії ООН з прав людини / Фото: Ксенія Прокопенко

Наша делегація з родичок вбитих полонених в теракті в Оленівці. Це я та Олександра Мазур. Ми представляли інтереси полонених, які були вбиті та поранені внаслідок теракту,

– додала Прокопенко.

До складу делегації увійшли колишні військовополонені Дмитро Андрющенко та британець Ейден Аслін, а також співробітники Координаційного штабу. Зібралися люди, які можуть розповісти про злочини Росії.

Реакція дипломатів на звірства росіян

На думку сестри вбитого в Оленівці військовополоненого, навіть дипломати, не говорячи вже про пересічних іноземців, не розуміють повною мірою настільки росіяни ненавидять українців. Дівчина зауважила, що їй здалося, що не всі слухачі знали про теракт в Оленівці, про те як жорстоко росіяни ставляться до полонених та які цинічні способи катувань окупанти вигадують, щоб змусити українських військових відмовитися від своєї ідентичності.

Присутні на заході в ООН дипломати були шоковані. Я бачила, що деякі з них під час наших виступів і особливо під час демонстрації відео з наслідками вибухів в Оленівці ледь стримували сльози. Після наших виступів, коли посли інших країн брали слово, у деяких з них тремтіли руки. Була емоційна реакція. Ніхто не залишився байдужим. Людям не байдуже. Нас готові чути й нам як мінімум співчувають,

– зауважила Прокопенко.

В теорії іноземці знають, що Росія – це країна-терорист, але все це дуже абстрактно. Інша справа, коли вони бачать справжніх колишніх військовополонених, яких катували, та родичів вбитих полонених. Ксенія переконана, що треба далі працювати в цьому напрямку, адже без уваги міжнародної спільноти українцям не вдасться покарати росіян, які скоюють страшні воєнні злочини.

Виступ в ООН колишніх військовополонених

Перед ООН також виступили колишні військовополонені Дмитро Андрющенко та британець Ейден Аслін. Вони розповіли про свій досвід перебування в російському полоні.

Дмитро Андрющенко був свідком теракту в Оленівці. Він не перебував в бараці, де стався вибух, але бачив те, що відбувалося після катастрофи.

Ейден Аслін розповів про катування, яким він та його українські побратими піддавалися кожного дня. Зокрема, розповів історію про танкіста. Хлопець потрапив у російський полон в травні 2022 року. Росіяни забили його до смерті.

Мені як людині, яка щодня стикається з темою полону, було важко їх слухати. Іноді здавалося, що я знепритомнію. Я думаю, що на іноземних слухачів ці розповіді мали суттєвий вплив. Російський полон – це не опція збереження життя,

– наголосила Прокопенко.

За її словами, те, що до складу делегації увійшов іноземець, який добровільно став на захист України й пройшов російський полон, мало свій вплив та справило враження на іноземних слухачів.

Рідні полонених виступили у парламенті Швейцарії та поспілкувалися з МКЧХ

У швейцарському парламенті відбувся захід, присвячений війні в Україні. На ньому обговорювалося не лише питання військовополонених, а й те як Швейцарі може допомагати нашій країні у війні.

Також рідні військовополонених мали змогу поспілкуватися та поставити питання з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони розповідали свої історії.

"Однак, на жаль, відповідь була досить очікувана, мовляв, єдиний механізм впливу це перемовини та заклики до Росії дотримуватися Женевської конвенції", – додала сестра вбитого в Оленівці військовополоненого.

Вбивство полонених в Оленівці: коротко