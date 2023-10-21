Дипломаты были в шоке, – сестра убитого в Еленовке бойца о результатах выступления перед ООН

Россия совершила бесчисленное количество страшных преступлений. За последние 20 месяцев в истории Украины появилось много кровавых дат, о которых должен знать и помнить весь мир. 29 июля 2022 года россияне совершили теракт в Еленовке, убив более 50 украинских пленных.

Сестра убитого в Еленовке военнопленного Ксения Прокопенко рассказала 24 Каналу историю гибели своего брата и, как теперь, пытается сохранить память обо всех пленных, которых убила Россия.

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История Игоря Прокопенко

Брат Ксении – Прокопенко Игорь Игоревич с самого начала полномасштабного вторжения стоял на защите Украины в городе Мариуполь. Он также находился на Азовстали вместе с Мариупольским гарнизоном.



Погибший в результате теракта в Еленовке Игорь Прокопенко / Фото: Ксения Прокопенко

16 мая 2022 года Игорь по приказу высшего военного руководства Украины вышел из "Азовстали" и сдался в русский плен, как и более 2400 его собратьев. Сначала был разговор о том, что Международный Комитет Красного Креста будет выступать гарантом жизни и здоровья ребят, которые выходят из "Азовстали", и следить за тем, не нарушает ли Россия нормы Женевской конвенции и верифицировать вышедших защитников.

В день, когда мой брат Игорь выходил с завода, Международный Комитет Красного Креста не присутствовал на территории "Азовстали", поэтому моего брата, к сожалению, не верифицировали,

– рассказала сестра убитого в Еленовке военнопленного.

Вплоть до теракта в Еленовке родные Игоря не знали о его местонахождении. 29 июля 2022 года сестра Ксения увидела первые фото и видео из подорванного барака, которые россияне сами выкладывала, обвиняя в теракте Украину. 30 июля в российских СМИ Ксения увидела списки погибших в теракте, среди них был ее брат.

Я связывалась с украинскими службами, из МККК, однако там говорили, что эта информация неправдива. 11 октября тела погибших пленных в Еленовке вернули в Украину и только 23 мая 2023 года наша семья получила совпадение ДНК, которое подтвердило, что Игорь погиб в плену в результате взрыва в Еленовке,

– отметила Прокопенко.

Какие результаты выступления перед ООН относительно теракта в Еленовке: смотрите видео

Организация выступления в ООН

Выступление перед ООН – это инициатива родных военнопленных, пострадавших в результате теракта в Еленовке. Однако этого не произошло бы без готовности международных организаций слушать и принимать родных военнопленных, а также без поддержки Координационного штаба, организовавшего эту поездку.

Раз в квартал Совет ООН устраивает сессии по правам человека. Поэтому я хотела туда попасть, чтобы рассказать о теракте в Еленовке и ситуации с украинскими военнопленными. Особенно я хотела попасть в ООН после того, как они расформировали миссию, расследовавшую теракт,

– сказала сестра убитого в Еленовке военнопленного.

Летом 2023 года Ксения вместе с активными участницами сообщества Семей Еленовки написали письмо в Координационный штаб и МИД с просьбой присоединить их к следующей сессии ООН по правам человека. Участницам сообщества организовали программу, в рамках которой они смогли выступить не только в парламенте в ООН, но и в швейцарском парламенте, встретились с представителями Международного Комитета Красного Креста и дали интервью швейцарскому медиа.

Родные погибших в Еленовке выступили на сессии ООН по правам человека / Фото: Ксения Прокопенко

Наша делегация из родственников убитых пленных в теракте в Еленовке. Это я и Александр Мазур. Мы представляли интересы пленных, которые были убиты и ранены в результате теракта,

– добавила Прокопенко.

В состав делегации вошли бывшие военнопленные Дмитрий Андрющенко и британец Эйден Аслин, а также сотрудники Координационного штаба. Собрались люди, которые могут рассказать о преступлениях России.

Реакция дипломатов на зверства россиян

По мнению сестры убитого в Еленовке военнопленного, даже дипломаты, не говоря уже о рядовых иностранцах, не понимают в полной мере настолько россияне ненавидят украинцев. Девушка заметила, что ей показалось, что не все слушатели знали о теракте в Еленовке, о том, как жестоко россияне относятся к пленным и какие циничные способы пыток оккупанты придумывают, чтобы заставить украинских военных отказаться от своей идентичности.

Присутствовавшие на мероприятии в ООН дипломаты были в шоке. Я видела, что некоторые из них во время наших выступлений и особенно во время демонстрации видео с последствиями взрывов в Еленовке едва сдерживали слезы. После наших выступлений, когда послы других стран брали слово, у некоторых из них дрожали руки. Была эмоциональная реакция. Никто не остался равнодушным. Людям не безразлично. Нас готовы слышать и нам как минимум сочувствуют,

– заметила Прокопенко.

В теории иностранцы знают, что Россия – это страна-террорист, но все это очень абстрактно. Другое дело, когда они видят настоящих бывших военнопленных, которых пытали, и родственников убитых пленных. Ксения убеждена, что нужно дальше работать в этом направлении, ведь без внимания международного сообщества украинцам не удастся наказать россиян, совершающих страшные военные преступления.

Выступление в ООН бывших военнопленных

Перед ООН также выступили бывшие военнопленные Дмитрий Андрющенко и британец Эйден Аслин. Они рассказали о своем опыте пребывания в российском плену.

Дмитрий Андрющенко был свидетельством теракта в Еленовке. Он не находился в бараке, где произошел взрыв, но видел происходящее после катастрофы.

Эйден Аслин рассказал о пытках, которым он и его украинские собратья подвергались каждый день. В частности, рассказал историю о танкисте. Парень попал в плен в мае 2022 года. Россияне забили его до смерти.

Мне как человеку, ежедневно сталкивающемуся с темой плена, было тяжело их слушать. Иногда казалось, что я потеряю сознание. Я думаю, что на иностранных слушателей эти рассказы оказали существенное влияние. Российский плен – это не опция сохранения жизни,

– подчеркнула Прокопенко.

По ее словам, то, что в состав делегации вошел иностранец, добровольно вставший на защиту Украины и прошедший российский плен, имело свое влияние и произвело впечатление на иностранных слушателей.

Родные пленных выступили в парламенте Швейцарии и пообщались с МККК

В швейцарском парламенте состоялось мероприятие, посвященное войне в Украине. На нем обсуждался не только вопрос военнопленных, но и то, как Швейцарии может помогать нашей стране в войне.

Также родные военнопленных имели возможность пообщаться и задать вопросы с представителями Международного комитета Красного Креста. Они рассказывали свои истории.



Выступление в швейцарском парламенте / Фото: Ксения Прокопенко

"Однако, к сожалению, ответ был достаточно ожидаемым, мол, единственный механизм влияния это переговоры и призывы к России соблюдать Женевскую конвенцию", – добавила сестра убитого в Еленовке военнопленного.

Убийство пленных в Еленовке: коротко