Сестра вбитого в Оленівці військовополоненого Ксенія Прокопенко розповіла 24 Каналу історію загибелі свого брата та як тепер намагається зберегти пам'ять про всіх полонених, яких вбила Росія.

Читайте також Росіяни брешуть: в ООН визначили, звідки "прилетіло" по колонії в Оленівці

Історія Ігоря Прокопенка

Брат Ксенії – Прокопенко Ігор Ігорьович від початку повномасштабного вторгнення стояв на захисті України в місті Маріуполь. Він також перебував на “Азовсталі” разом з Маріупольським гарнізоном.

16 травня 2022 року Ігор за наказом вищого військового керівництва України вийшов з "Азовсталі" та здався в російський полон як і понад 2400 його побратимів. Спочатку була розмова про те, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступатиме гарантом життя та здоров'я хлопців, які виходять з "Азовсталі", та слідкуватиме за тим, чи не порушує Росія норми Женевської конвенції та верифікуватиме захисників, які вийшли.

В день, коли мій брат Ігор виходив з заводу, Міжнародний Комітет Червоного Хреста не був присутній на території "Азовсталі", тому мого брата, на жаль, не верифікували,

– розповіла сестра вбитого в Оленівці військовополоненого.

Аж до теракту в Оленівці рідні Ігоря не знали про його місце перебування. 29 липня 2022 року сестра Ксенія побачила перші фото та відео з підірваного барака, які росіяни самі викладала, звинувачуючи в теракті Україну. 30 липня у російських медіа Ксенія побачила списки загиблих в теракті, серед них був мій брат.

Я зв'язувалася з українськими службами, з МКЧХ, однак там говорили, що ця інформація неправдива. 11 жовтня тіла загиблих полонених в Оленівці повернули в Україну і тільки 23 травня 2023 року наша родина отримала збіг ДНК, який підтвердив, що Ігор загинув в полоні внаслідок вибуху в Оленівці,

– зазначила Прокопенко.

Які результати виступу перед ООН щодо теракту в Оленівці: дивіться відео

Організація виступу в ООН

Виступ перед ООН – це ініціатива рідних військовополонених, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Однак цього б не сталося без готовності міжнародних організацій слухати та приймати рідних військовополонених, а також без підтримки Координаційного штабу, який організував цю поїздку.

Раз на квартал Рада ООН влаштовує сесії з прав людини. Тому хотіла туди потрапити, щоб розповісти про теракт в Оленівці й ситуацію з українськими військовополоненими. Особливо, я хотіла потрапити в ООН після того, як вони розформували місію, яка розслідувала теракт,

– мовила сестра вбитого в Оленівці військовополоненого.

Влітку 2023 року Ксенія разом з активними учасницями спільноти Родин Оленівки написали листа в Координаційний штаб та МЗС з проханням долучити їх до наступної сесії ООН з прав людини. Учасницям спільноти організували програму, у рамках якої вони змогли виступити не тільки в парламенті в ООН, також у швейцарському парламенті, зустрілися з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста й дали інтерв'ю швейцарському медіа.

Наша делегація з родичок вбитих полонених в теракті в Оленівці. Це я та Олександра Мазур. Ми представляли інтереси полонених, які були вбиті та поранені внаслідок теракту,

– додала Прокопенко.

До складу делегації увійшли колишні військовополонені Дмитро Андрющенко та британець Ейден Аслін, а також співробітники Координаційного штабу. Зібралися люди, які можуть розповісти про злочини Росії.