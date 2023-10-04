Якби по колонії вдарили з HIMARS, руйнування були б набагато більші. Про це, каже омбудсмен Дмитро Лубінець, йдеться у нову звіті ООН про права людини в Україні.

Дивіться також Дізналася з російських ЗМІ, що брат загинув: історія захисника Маріуполя, якого вбили в Оленівці

Не HIMARS

Як зазначає Лубінець, в ООН чітко заявили, що влучання по колонії не могли здійснити з HIMARS.

Нагадаємо, що росіяни стверджують, що, мовляв, колонію з українськими полоненими обстріляли саме з цієї установки. На користь своєї версії вони навіть надавали кадри із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS.

Натомість у звіті ООН йдеться, що "ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS". Також там наголосили, що одна ракета HIMARS спричинила б набагато серйозніші руйнування. Крім того, там згадали й за покази свідків. Вони стверджують, що чули кілька вибухів.

Летіло зі сходу на захід

В ООН також визначили траєкторію, якою рухався боєприпас. Фотознімки і відео зруйнованих казарм дають можливість припускати, що снаряд проникнув через дах і рухався зі сходу на захід.

У звіті йдеться, що за теракт в Оленівці несе відповідальність саме та держава, яка утримувала військовополонених. Вона має провести розслідування та покарати винних.

Лубінець із сумом зазначив, що йому не вдалося отримати інформацію про те, що Росія здійснила ці заходи.

Трагедія в Оленівці: що відомо