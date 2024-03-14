Чи змінилися правила виїзду чоловіків за кордон станом на березень 2024 року: відповідь адвоката

Якщо новий законопроєкт під номером 10449 про посилення мобілізації ухвалять, то правила для виїзду чоловіків за межі України можуть змінитися. Наразі діють ті самі норми, що працювали до грудня 2023 року.

На практиці для того, щоб виїхати за кордон, відстрочка не потрібна. Про це розповів адвокат Олег Лук'янчиков.

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Виключені з обліку

Юрист згадав за лист від ДПСУ, який з'явився восени минулого року. У ньому йшлося, що за кордон можна випустити осіб, які виключені з військового обліку на основі частини 6 статті 37 Закону про військовий обовʼязок і військову службу. Водночас заборонявся виїзд для чоловіків, яких виключили з обліку за станом здоров'я за наказом Міноборони про ВЛК під номером 402.

Втім, на сьогодні на практиці людей, виключених з військового обліку, випускають з України безперешкодно, незалежно від того, який запис у військовому квитку – 402-й наказ чи стаття 37 Закону.

Виїзд за відстрочкою

Також адвокат зазначив, що під Новий рік у ДПСУ почали стверджувати, що для виїзду за кордон потрібно пред'явити документ про відстрочку незалежно від підстави, на якій особа виїжджає. Водночас на практиці люди можуть виїхати без відстрочки. Хоча не минається без винятків.

За словами Лукʼянчикова, якщо людина має інвалідність, чи супроводжує особу з інвалідністю, чи виїжджає на якійсь іншій підставі, передбаченій правилами перетину кордону, то її випустять навіть, якщо вона не має оформленої відстрочки.

Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон

Відповідно до чинного законодавства, право на перетин кордону у воєнний час мають 11 категорій чоловіків призовного віку.

Чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров'я.

Тимчасово непридатні чоловіки.

Чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років.

Батьки-одинаки.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають групу інвалідності.

Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Військовозобов'язані чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном, за умови відповідної позначки у паспорті.

Військові, які потребують лікування чи реабілітації або їдуть на навчання за кордон.

Водії та волонтери.

Працівники залізниці та моряки, які працюють на міжнародних рейсах.

Спортсмени та діячі культури.

Для виїзду за кордон, вони повинні мати при собі відповідні документи.