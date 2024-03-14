Изменились ли правила выезда мужчин за границу по состоянию на март 2024 года: ответ адвоката

Если новый законопроект под номером 10449 об усилении мобилизации примут, то правила для выезда мужчин за пределы Украины могут измениться. Сейчас действуют те же нормы, которые работали до декабря 2023 года.

На практике для того, чтобы выехать за границу, отсрочка не нужна. Об этом рассказал адвокат Олег Лукьянчиков.

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Исключены с учета

Юрист вспомнил о письме от ГПСУ, которое появилось осенью прошлого года. В нем говорилось, что за границу можно выпустить лиц, которые исключены с воинского учета на основе части 6 статьи 37 Закона о воинской обязанности и военной службе. В то же время запрещался выезд для мужчин, которых исключили с учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВВК под номером 402.

Впрочем, сегодня на практике людей, исключенных с воинского учета, выпускают из Украины беспрепятственно, независимо от того, какая запись в военном билете – 402-й приказ или статья 37 Закона.

Выезд за отсрочкой

Также адвокат отметил, что под Новый год в ГПСУ начали утверждать, что для выезда за границу нужно предъявить документ об отсрочке независимо от основания, на котором лицо выезжает. В то же время на практике люди могут выехать без отсрочки. Хотя не обходится без исключений.

По словам Лукьянчикова, если человек имеет инвалидность, или сопровождает лицо с инвалидностью, или выезжает на каком-то другом основании, предусмотренном правилами пересечения границы, то его выпустят даже, если он не имеет оформленной отсрочки.

Какие категории мужчин могут выехать за границу

Согласно действующему законодательству, право на пересечение границы в военное время имеют 11 категорий мужчин призывного возраста.

Мужчины, которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

Временно непригодные мужчины.

Мужчины, которые имеют трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Отцы-одиночки.

Военнообязанные мужчины, которые имеют группу инвалидности.

Мужчины, которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Военнообязанные мужчины, которые имеют постоянное место жительства за рубежом, при условии соответствующей отметки в паспорте.

Военные, которые нуждаются в лечении или реабилитации или едут на обучение за границу.

Водители и волонтеры.

Работники железной дороги и моряки, которые работают на международных рейсах.

Спортсмены и деятели культуры.

Для выезда за границу, они должны иметь при себе соответствующие документы.