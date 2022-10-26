Виїзд чоловіків за кордон під час війни: кому дозволили

На період дії воєнного стану українським чоловікам призовного віку заборонили виїзд за кордон. Однак є категорія людей, які можуть перетинати кордон. Кого не стосуються обмеження – читайте далі.

Список осіб, які можуть перетинати кордон, постійно змінюють. Журналісти 24 каналу зібрали весь перелік цих категорій громадян.

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Кому можна виїжджати за кордон

Перетинати державний кордон можуть люди з будь-якою групою інвалідності. Для цього їм потрібно показати:

довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о;

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Також виїжджати за кордон можуть люди, які супроводжують осіб з інвалідністю. Мовиться про:

батьків, або дружину / чоловіка, або повнолітніх дітей, або їхніх чоловіків чи жінок. Тобто ці категорії можуть супроводжувати людину з інвалідністю I та II групи;

осіб, які здійснюють постійний огляд за людиною з інвалідністю I та II групи;

людей, які супроводжують визнану судом недієздатну особу. Тобто або спеціальний опікун або хтось з родичів;

працівників закладів соціальних послуг. У випадку якщо директор закладу видав розпорядження про те, що працівник може супроводжувати людину з інвалідністю за кордон.

Які документи потрібні особам, що супроводжують дітей з інвалідністю:

свідоцтво про народження дитини;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю";

або довідка для отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соцзахисту населення;

або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарською комісією;

або корінець медвисновку про дитину з інвалідністю;

або договір про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

або письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Також за кордон можуть виїжджати особи, що супроводжують дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка потребує трансплантації органа або потребує паліативної допомоги. Для цього теж потрібно показати відповідні документи.

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Українці призовного віку, які прямують на роботу на морських суднах

Курсанти закладів освіти мають показати:

посвідчення особи моряка;

довідку від закладу освіти щодо направлення на проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Особи, які їдуть на роботу на суднах у складі екіпажів, що здійснюють рейси до або з морських портів України, та які здобули відповідну освіту до 24 лютого 2022 року, а також випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану:

посвідчення особи моряка;

суднову роль;

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів.

Інші особи, які працюють на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів, а також здобули відповідну освіту до початку повномасштабної війни:

посвідчення особи моряка;

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;

військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.

Особи, які не підлягають призову під час мобілізації можуть перетинати кордон

Заброньовані на період мобілізації органами держвлади;

визнані комісією тимчасово непридатними для військової служби;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей;

чоловіки, які самостійно виховують дитину;

опікуни дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною чи батьками;

нардепи;

працівники органів та підприємств Міноборони, ЗСУ, Держзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО. Якщо ці родичі є військовими або працівниками підприємств, які залучалися до проведення АТО;

чоловіки, які здійснюють гуманітарні перевезення;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

спортсмени й тренери національних збірних;

особи, які супроводжують групу дітей, яка їде за кордон на оздоровлення та відпочинок.

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