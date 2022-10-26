Выезд мужчин за границу во время войны: кому разрешили

На период действия военного положения украинским мужчинам призывного возраста запретили выезд за границу. Однако есть категория людей, которые могут пересекать границу. Кого не касаются ограничения – читайте далее.

Список лиц, которые могут пересекать границу, постоянно меняют. Журналисты 24 канала собрали весь список этих категорий граждан.

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Кому можно выезжать за границу

Пересекать государственную границу могут люди с любой группой инвалидности. Для этого им нужно показать:

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о;

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Также выезжать за границу могут люди, сопровождающие лиц с инвалидностью. Речь идет о:

родителей, или жену/супруга, или совершеннолетних детей, или их мужчин или женщин. То есть, эти категории могут сопровождать человека с инвалидностью I и II группы;

лиц, осуществляющих постоянный осмотр человека с инвалидностью I и II группы;

людей, сопровождающих признанное судом недееспособное лицо. То есть или специальный опекун или кто-нибудь из родственников;

работников учреждений социальных услуг. В случае если директор заведения распорядился о том, что работник может сопровождать человека с инвалидностью за границу.

Какие документы нужны лицам, сопровождающим детей с инвалидностью:

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана категория "ребенок с инвалидностью";

или справка для получения государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданная структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения;

или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебной комиссией;

или корешок медвывода о ребенке с инвалидностью;

или договор об устройстве ребенка в приемную семью;

или договор об организации деятельности детского дома семейного типа;

или письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.

Также за границу могут выезжать лица, сопровождающие детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями. почек IV степени, ребенка, нуждающегося в трансплантации органа или нуждающегося в паллиативной помощи. Для этого тоже нужно показать соответствующие документы.

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Украинцы призывного возраста, которые направляются на работу на морских судах

Курсанты учебных заведений должны показать:

удостоверение личности моряка;

справку от учебного заведения о направлении на прохождение практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом;

военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Лица, которые едут на работу на судах в составе экипажей, осуществляющих рейсы в или из морских портов Украины, и получившие соответствующее образование до 24 февраля 2022 года, а также выпускники учебных заведений, которые завершили обучение в период военного положения:

удостоверение личности моряка;

судовую роль;

подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов.

Другие лица, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей, а также получили соответствующее образование до начала полномасштабной войны:

удостоверение личности моряка;

подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов;

военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Лица, не подлежащие призыву во время мобилизации, могут пересекать границу

забронированные на период мобилизации органами госвласти;

признанные комиссией временно непригодными для военной службы;

мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка;

опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

заняты постоянным уходом за больной женой или родителями;

нардепы;

работники органов и предприятий Минобороны, ВСУ, Госсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО. Если эти родственники являются военными или работниками предприятий, которые привлекались к АТО;

мужчины, осуществляющие гуманитарные перевозки;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право производства международных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

спортсмены и тренеры национальных сборных;

лица, сопровождающие группу детей, уезжающих за границу на оздоровление и отдых.

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