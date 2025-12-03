Виїзд чоловіків за кордон: чи зміняться правила у грудні 2025 року

Під час дії воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Парламент у грудні 2025 року може дещо змінити правила для людей призовного віку з бронюванням.

Наразі дозволено виїжджати тільки чоловіками від 18 до 22 років та визначеним законом категоріям за наявності необхідних документів. Нововведення пропонують у законопроєкті №14210, передає 24 Канал.

Що може змінитись?

До парламенту 14 листопада подали законопроєкт №14210, в якому запропонували зміни в обмеженнях щодо виїзду чоловіків за кордон. Нововведення можуть стосуватись насамперед працівників об'єктів критичної інфраструктури, які заброньовані на 45 днів, проте порушили військовий облік.

У законопроєкті пропонують:

тимчасово заборонити виїзд для працівників критичної інфраструктури, з бронюванням на 45 днів, у разі неврегульованого порушення обліку,

розширити перелік підстав, що можуть стати причиною для відмови у виїзді за кордон,

посилити контроль над тим, як використовують бронювання, щоб уникнути його застосування для приватних поїздок на час воєнного стану.

У документі уточнюють, що після усунення порушень та оновлення бронювання право на виїзд відновлюється, а тимчасові обмеження знімаються.

Парламент наголошує, що ключові для держави працівники мають залишатись в Україні та забезпечувати стабільну роботу об'єктів під час війни.

