Виїзд чоловіків за кордон: чи зміняться правила у грудні 2025 року
- Законопроєкт №14210 може змінити правила виїзду чоловіків за кордон з грудня 2025 року.
- Нові обмеження можуть тимчасово заборонити виїзд для працівників критичної інфраструктури, які порушили військовий облік.
Під час дії воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Парламент у грудні 2025 року може дещо змінити правила для людей призовного віку з бронюванням.
Наразі дозволено виїжджати тільки чоловіками від 18 до 22 років та визначеним законом категоріям за наявності необхідних документів. Нововведення пропонують у законопроєкті №14210, передає 24 Канал.
Що може змінитись?
До парламенту 14 листопада подали законопроєкт №14210, в якому запропонували зміни в обмеженнях щодо виїзду чоловіків за кордон. Нововведення можуть стосуватись насамперед працівників об'єктів критичної інфраструктури, які заброньовані на 45 днів, проте порушили військовий облік.
У законопроєкті пропонують:
- тимчасово заборонити виїзд для працівників критичної інфраструктури, з бронюванням на 45 днів, у разі неврегульованого порушення обліку,
- розширити перелік підстав, що можуть стати причиною для відмови у виїзді за кордон,
- посилити контроль над тим, як використовують бронювання, щоб уникнути його застосування для приватних поїздок на час воєнного стану.
У документі уточнюють, що після усунення порушень та оновлення бронювання право на виїзд відновлюється, а тимчасові обмеження знімаються.
Парламент наголошує, що ключові для держави працівники мають залишатись в Україні та забезпечувати стабільну роботу об'єктів під час війни.
Виїзд за кордон: останні новини
Раніше повідомлялось, що оновили правила для виїзду працівників медіа призовного віку у закордонні відрядження. Для перетину кордону необхідно надати визначені документи.
За даними компаній, 46% відчули певний або суттєвий вплив через виїзд спеціалістів віком 18 – 22 роки, тоді як 42% не помітили змін.
Заброньовані співробітники мають право їхати у відпустку за кордон навіть під час воєнного стану.