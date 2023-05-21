Як відбувається виїзд за кордон тих, хто має бронь: пояснення юриста
Допоки в Україні діє воєнний стан, можливість виїзду за кордон мають лише певні категорії чоловіків, зокрема чиновники. Водночас це можуть бути просто заброньовані працівники, в такому разі перетин кордону здійснюється з робочою метою.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив 24 Каналу основні моменти, які потрібно знати про виїзд за кордон чоловіків, які мають бронь.
Дивіться також Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібніВажливо! Заброньовані від мобілізації чоловіки, які не є держслужбовцями, маю право на перетин кордону за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання. Це – витяг із рішення (наказу) Міністерства економіки. Такий виїзд, згідно з позицією Державної прикордонної служби України, повинен здійснюватися саме з метою відрядження.
На державних службовців поширюється бронь від мобілізації.
Чиновники, які можуть виїжджати за кордон
Закон визначає доволі широке коло чиновників, яким дозволяється виїзд:
- члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;
- керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
- державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;
- керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;
- державні секретарі міністерств;
- керівник Офісу Президента України та його заступники;
- керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;
- голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
- голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
- голова та члени Рахункової палати;
- голова та члени Центральної виборчої комісії;
- голови та члени інших державних колегіальних органів;
- секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;
- народні депутати України;
- уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;
- голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
- постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
- голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- судді Конституційного Суду України;
- судді;
- прокурори;
- керівники інших державних органів та їх заступники;
- депутати місцевих рад;
- керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;
- працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
- керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;
- голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;
- голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.
Нові умови законодавства
Втім, у 2022 році та на початку 2023-го були випадки, коли чиновники користувались правом занадто активно, а подекуди – зловживали цією можливістю.
Так, після неприємних ситуації із поїздкою до Тайваню нардепа Миколи Тищенка та не менш скандального іспанського відпочинку заступника генпрокурора Олексія Симоненка, в українському законодавстві були внесені зміни, які стосуються суттєвого обмеження виїзду за кордон посадовців і держслужбовців без дискримінації за статтю (як жінок, так і чоловіків).
Тепер ці категорії можуть виїжджати виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження та під посиленим контролем Державної прикордонної служби України.
Винятки:
- у виняткових випадках жінки та/або чоловік, який є одиноким батьком і які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України;
- для лікування за кордоном – за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. У такому випадку виїзд дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення;
- на підставі окремого рішення Голови Державної прикордонної служби України, у разі якщо за кордоном помер один із членів сім'ї особи першого або другого ступеня споріднення.