Як відбувається виїзд за кордон тих, хто має бронь: пояснення юриста

Допоки в Україні діє воєнний стан, можливість виїзду за кордон мають лише певні категорії чоловіків, зокрема чиновники. Водночас це можуть бути просто заброньовані працівники, в такому разі перетин кордону здійснюється з робочою метою.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив 24 Каналу основні моменти, які потрібно знати про виїзд за кордон чоловіків, які мають бронь.

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Важливо! Заброньовані від мобілізації чоловіки, які не є держслужбовцями, маю право на перетин кордону за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання. Це – витяг із рішення (наказу) Міністерства економіки. Такий виїзд, згідно з позицією Державної прикордонної служби України, повинен здійснюватися саме з метою відрядження.

На державних службовців поширюється бронь від мобілізації.

Чиновники, які можуть виїжджати за кордон

Закон визначає доволі широке коло чиновників, яким дозволяється виїзд:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;

працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Нові умови законодавства

Втім, у 2022 році та на початку 2023-го були випадки, коли чиновники користувались правом занадто активно, а подекуди – зловживали цією можливістю.

Так, після неприємних ситуації із поїздкою до Тайваню нардепа Миколи Тищенка та не менш скандального іспанського відпочинку заступника генпрокурора Олексія Симоненка, в українському законодавстві були внесені зміни, які стосуються суттєвого обмеження виїзду за кордон посадовців і держслужбовців без дискримінації за статтю (як жінок, так і чоловіків).

Тепер ці категорії можуть виїжджати виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження та під посиленим контролем Державної прикордонної служби України.

Винятки:

у виняткових випадках жінки та/або чоловік, який є одиноким батьком і які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України;

для лікування за кордоном – за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. У такому випадку виїзд дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення;

на підставі окремого рішення Голови Державної прикордонної служби України, у разі якщо за кордоном помер один із членів сім'ї особи першого або другого ступеня споріднення.

Законодавство України не покладає на Державну прикордонну службу України обов'язку ведення вичерпного переліку документів, необхідних для перетину державного кордону