Как происходит выезд за границу тех, кто имеет бронь: объяснение юриста
Пока в Украине действует военное положение, возможность выезда за границу имеют только определенные категории мужчин, в том числе чиновники. В то же время, это могут быть просто забронированные работники, в таком случае пересечение границы осуществляется с рабочими целями.
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил 24 Канала основные моменты, которые нужно знать о выезде за границу мужчин, имеющих бронь.
Смотрите также Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужныВажно! Забронированные от мобилизации мужчины, не являющиеся госслужащими, имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование. Это – выписка из решения (приказа) Министерства экономики. Такой выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, должен осуществляться именно с целью командировки.
На государственных служащих распространяется бронь от мобилизации.
Чиновники, которые могут уезжать за границу
Закон определяет достаточно широкий круг чиновников, которым разрешается выезд:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
- руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- председатель и члены Счетной палаты;
- глава и члены Центральной избирательной комиссии;
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- народные депутаты Украины;
- уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
- постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;
- работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;
- председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
- глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
Новые условия законодательства
Впрочем, в 2022 году и начале 2023-го были случаи, когда чиновники пользовались правом слишком активно, а иногда – злоупотребляли этой возможностью.
Так, после неприятных ситуаций с поездкой в Тайвань нардепа Николая Тищенко и не менее скандального испанского отдыха заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, в украинском законодательстве были внесены изменения, касающиеся существенного ограничения выезда за границу чиновников и госслужащих без дискриминации по полу (как женщин, так и женщин). мужчин).
Теперь эти категории могут выезжать исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках и под усиленным контролем Государственной пограничной службы Украины.
Исключения:
- в исключительных случаях женщины и/или мужчина, который является одиноким отцом и имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;
- для лечения за границей – при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;
- на основании отдельного решения Председателя Государственной пограничной службы Украины, в случае, если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.