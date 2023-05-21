Как происходит выезд за границу тех, кто имеет бронь: объяснение юриста

Пока в Украине действует военное положение, возможность выезда за границу имеют только определенные категории мужчин, в том числе чиновники. В то же время, это могут быть просто забронированные работники, в таком случае пересечение границы осуществляется с рабочими целями.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил 24 Канала основные моменты, которые нужно знать о выезде за границу мужчин, имеющих бронь.

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Важно! Забронированные от мобилизации мужчины, не являющиеся госслужащими, имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование. Это – выписка из решения (приказа) Министерства экономики. Такой выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, должен осуществляться именно с целью командировки.

На государственных служащих распространяется бронь от мобилизации.

Чиновники, которые могут уезжать за границу

Закон определяет достаточно широкий круг чиновников, которым разрешается выезд:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

глава и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;

председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Новые условия законодательства

Впрочем, в 2022 году и начале 2023-го были случаи, когда чиновники пользовались правом слишком активно, а иногда – злоупотребляли этой возможностью.

Так, после неприятных ситуаций с поездкой в Тайвань нардепа Николая Тищенко и не менее скандального испанского отдыха заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, в украинском законодательстве были внесены изменения, касающиеся существенного ограничения выезда за границу чиновников и госслужащих без дискриминации по полу (как женщин, так и женщин). мужчин).

Теперь эти категории могут выезжать исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках и под усиленным контролем Государственной пограничной службы Украины.

Исключения:

в исключительных случаях женщины и/или мужчина, который является одиноким отцом и имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;

для лечения за границей – при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;

на основании отдельного решения Председателя Государственной пограничной службы Украины, в случае, если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.

Законодательство Украины не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности ведения исчерпывающего перечня документов, необходимых для пересечения государственной границы