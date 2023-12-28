У Зеленського припустили, яким буде фронт у 2024 році

Відповідаючи на питання про очікування від 2024 року, генерал Олександр Тарнавський припустив, що він виявиться важчим для України за 2023 рік. Російська армія буде стримувати Сили оборони від деокупації українських територій, однак Україна може здобути перевагу на полі бою завдяки технологічним рішенням.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він переконаний, що важкий 2024 рік для Сил оборони не означатиме, що Україна протягом усього часу перебуватиме в обороні.

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Якою буде війна у 2024 році

Стратегія Сил оборони у 2024 році буде абсолютно зрозумілою. З одного боку, це підготовка оборонних споруд по всій лінії фронту, а з іншого боку – креативні підходи до неочікуваних наступальних дій. Саме так і виглядає сучасна війна з великою кількістю напрямків, на яких противники ведуть бойові дії.

Інтерв'ю Михайла Подоляка дивіться 28 грудня на ютубі 24 Каналу о 21:00. Окрім цього, на сайті вийде й текстова версія цієї розмови.

У 2024 році Росія максимально мобілізує свої ресурси на ведення війни. І тому, щоб мати перевагу, потрібна велика кількість технологічних рішень, серед яких Подоляк виокремлює:

велику кількість дронів для контролю над простором;

посилення української авіації, яке остаточно прибере домінування Росії в повітрі;

збільшення спроможностей української артилерії, яка буде знищувати фортифікації агресора;

велику кількість далекобійних ракет, які є "зброєю номер один" для деокупації Криму.

"Генеральний штаб також розуміє, що таке комбінована тактика та комбінована стратегія і які переваги можна здобути завдяки технологічним рішенням того чи іншого аспекту. Все це так буде виглядати у 2024 році", – припустив Подоляк.

Психологічний аспект війни у 2024 році

Водночас радник ОПУ наголосив, що у бойових діях 2024 року важливою буде не лише "ресурсна", а й "психологічна" математика.

Практично дві третини 2023 року Росія була в депресії, демотивована. Росіяни очікували, що будуть суттєві контрнаступальні прориви, і вони дуже цього боялись,

– переконаний Подоляк.

Втім, щойно виявився, що противник зумів втриматися, він почав вважати, що "перехопив ініціативу" та "домінує". Але таке бачення є дуже далеким від дійсності, адже на тому ж Донецькому напрямку як були активні дії з боку агресора на початку 2023 року, так вони й тривали весь 2023 рік.

"Ми маємо спокійно ставитись до будь-яких заяв, окрім того, що побачимо безпосередньо на полі бою та супутніх напрямках – у Криму, в акваторії Чорного моря, а також у відносинах з нашими партнерами", – переконаний радник ОПУ.

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