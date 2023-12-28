У Зеленского предположили, каким будет фронт в 2024 году

Отвечая на вопрос об ожиданиях от 2024 года, генерал Александр Тарнавский предположил, что он окажется тяжелее для Украины за 2023 год. Российская армия попытается мешать Силам обороны деоккупировать украинские территорий, однако Украина может получить преимущество на поле боя благодаря технологическим решениям.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он убежден, что тяжелый 2024 год для Сил обороны не будет означать, что Украина будет на протяжении всего времени находиться в обороне.

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Какой будет война в 2024 году

Стратегия Сил обороны в 2024 году совершенно ясна. С одной стороны, это подготовка оборонительных сооружений по всей линии фронта, а с другой – креативные подходы к неожиданным наступательным действиям. Именно так и выглядит современная война с большим количеством направлений, на которых противники ведут боевые действия.

Интервью Михаила Подоляка смотрите 28 декабря на ютубе 24 Канала в 21:00. Кроме него, на сайте выйдет и текстовая версия этого разговора.

В 2024 г. Россия максимально мобилизует свои ресурсы на ведение войны. Для того чтобы иметь преимущество, нужно большое количество технологических решений, среди которых Подоляк выделяет:

большое количество дронов для контроля над пространством;

усиление украинской авиации, которое окончательно уберет доминирование России в воздухе;

увеличение возможностей украинской артиллерии для уничтожения фортификаций агрессора;

большое количество дальнобойных ракет, являющихся "оружием номер один" для деоккупации Крыма.

"Генеральный штаб также понимает, что такое комбинированная тактика и комбинированная стратегия и какие преимущества можно получить благодаря технологическим решениям того или иного аспекта. Все это будет выглядеть так в 2024 году", – предположил Подоляк.

Психологический аспект войны в 2024 году

В то же время, советник ОПУ подчеркнул, что в боевых действиях 2024 года важной будет не только "ресурсная", но и "психологическая" математика.

Практически две трети 2023 года Россия была в депрессии, демотивирована. Россияне ожидали, что будут существенные контр-наступательные прорывы, и они очень этого боялись,

– убежден Подоляк.

Впрочем, как только оказалось, что противник сумел удержаться, он начал считать, что "перехватил инициативу" и "доминирует". Но такое видение очень далеко от действительности, ведь на том же Донецком направлении как были активные действия со стороны агрессора в начале 2023 года, так они и продолжались весь 2023 год.

"Мы должны спокойно относиться к любым заявлениям, кроме того, что увидим непосредственно на поле боя и сопутствующих направлениях – в Крыму, в акватории Черного моря, а также в отношениях с нашими партнерами", – убежден советник ОПУ.

Что говорят чиновники и обозреватели о войне в 2024 году