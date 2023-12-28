Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он убежден, что тяжелый 2024 год для Сил обороны не будет означать, что Украина будет на протяжении всего времени находиться в обороне.

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Какой будет война в 2024 году

Стратегия Сил обороны в 2024 году совершенно ясна. С одной стороны, это подготовка оборонительных сооружений по всей линии фронта, а с другой – креативные подходы к неожиданным наступательным действиям. Именно так и выглядит современная война с большим количеством направлений, на которых противники ведут боевые действия.

Обратите внимание! Интервью Михаила Подоляка смотрите 28 декабря на ютубе 24 Канала в 21:00. Кроме него, на сайте выйдет и текстовая версия этого разговора.

В 2024 г. Россия максимально мобилизует свои ресурсы на ведение войны. Для того чтобы иметь преимущество, нужно большое количество технологических решений, среди которых Подоляк выделяет:

большое количество дронов для контроля над пространством;

усиление украинской авиации, которое окончательно уберет доминирование России в воздухе;

увеличение возможностей украинской артиллерии для уничтожения фортификаций агрессора;

большое количество дальнобойных ракет, являющихся "оружием номер один" для деоккупации Крыма.

"Генеральный штаб также понимает, что такое комбинированная тактика и комбинированная стратегия и какие преимущества можно получить благодаря технологическим решениям того или иного аспекта. Все это будет выглядеть так в 2024 году", – предположил Подоляк.

Психологический аспект войны в 2024 году

В то же время, советник ОПУ подчеркнул, что в боевых действиях 2024 года важной будет не только "ресурсная", но и "психологическая" математика.

Практически две трети 2023 года Россия была в депрессии, демотивирована. Россияне ожидали, что будут существенные контр-наступательные прорывы, и они очень этого боялись,

– убежден Подоляк.

Впрочем, как только оказалось, что противник сумел удержаться, он начал считать, что "перехватил инициативу" и "доминирует". Но такое видение очень далеко от действительности, ведь на том же Донецком направлении как были активные действия со стороны агрессора в начале 2023 года, так они и продолжались весь 2023 год.

"Мы должны спокойно относиться к любым заявлениям, кроме того, что увидим непосредственно на поле боя и сопутствующих направлениях – в Крыму, в акватории Черного моря, а также в отношениях с нашими партнерами", – убежден советник ОПУ.

Что говорят чиновники и обозреватели о войне в 2024 году