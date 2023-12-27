Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что нельзя считать контрнаступление ВСУ совершенно неудачным. У многих людей было слишком много надежд после удачных операций украинских военных на Харьковщине и Херсонщине.

Смотрите также Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Было несколько важных успехов

Как подчеркнул Черник, к сожалению, снова освободить значительную часть территорий не удалось. Однако украинские военные смогли оказать существенное влияние на боеспособность россиян. К примеру, только с мая по сентябрь удалось уничтожить более 3600 единиц артиллерийских систем. А за ноябрь – ликвидировали более 28 тысяч личного состава врага.

Однако без преимущества в воздухе освободить многие территории сложно. Хотя у "линии Суровикина" получилось прорубить плацдарм, также есть успехи на левобережье Херсонщины. Но по-настоящему переломным моментом, который отразится на ходе войны, будет большое количество авиации. Нужно хотя бы 180 самолетов и значительное количество дальнобойных ракет. Хотя бы 1 тысяча ATACMS, Storm Shadow и так далее,

– сказал Черник.

Кроме того, важным в 2023 году было освобождение "вышек Бойко", которые являются отличными площадками для средств радиотехнической разведки. Также хорошо, что украинские военные продолжили выбивать вражеские системы ПВО типа С-300 и С-400.

Не стоит забывать и об успехах Украины в Черном море. Там, можно полагать, действительно удалось добиться паритета.

Вот была горячая новость о "Новочеркасске". Россиянам становится все труднее осуществлять как ракетные пуски, так и доставлять в Крым грузы,

– подчеркнул Черник.

Потери России в войне: коротко