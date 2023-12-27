Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що не можна вважати контрнаступ ЗСУ абсолютно невдалим. Багато людей мали занадто багато сподівань після вдалих операцій українських військових на Харківщині та Херсонщині.

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Було кілька важливих успіхів

Як наголосив Черник, на жаль, знову звільнити значну частину територій не вдалося. Однак українські військові змогли суттєво вплинути на боєздатність росіян. До прикладу, лише з травень по вересень вдалося знищити більш ніж 3600 одиниць артилерійських систем. А за листопад – ліквідували аж понад 28 тисяч особового складу ворога.

Однак без переваги в повітрі звільнити багато територій складно. Хоча в "лінії Суровікіна" вийшло прорубати плацдарм, також є успіхи на лівобережжі Херсонщини. Але по-справжньому переломним моментом, який вплине на хід війни, буде велика кількість авіації. Потрібно хоча б 180 літаків та значна кількість далекобійних ракет. Хоча б 1 тисяча ATACMS, Storm Shadow тощо,

– сказав Черник.

Крім того, важливим у 2023 році було звільнення "вишок Бойка", які є чудовими майданчиками для засобів радіотехнічної розвідки. Також добре, що українські військові продовжили вибивати ворожі системи ППО на кшталт С-300 та С-400.

Не варто забувати і про успіхи України у Чорному морі. Там, можна вважати, дійсно вдалося досягти паритет.

От була гаряча новина про "Новочеркаськ". Росіянам стає все важче здійснювати як ракетні пуски, так і доправляти до Криму вантажі,

– підкреслив Черник.

Втрати Росії у війні: коротко