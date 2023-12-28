Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він переконаний, що важкий 2024 рік для Сил оборони не означатиме, що Україна протягом усього часу перебуватиме в обороні.

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Якою буде війна у 2024 році

Стратегія Сил оборони у 2024 році буде абсолютно зрозумілою. З одного боку, це підготовка оборонних споруд по всій лінії фронту, а з іншого боку – креативні підходи до неочікуваних наступальних дій. Саме так і виглядає сучасна війна з великою кількістю напрямків, на яких противники ведуть бойові дії.

Зверніть увагу! Інтерв'ю Михайла Подоляка дивіться 28 грудня на ютубі 24 Каналу о 21:00. Окрім цього, на сайті вийде й текстова версія цієї розмови.

У 2024 році Росія максимально мобілізує свої ресурси на ведення війни. І тому, щоб мати перевагу, потрібна велика кількість технологічних рішень, серед яких Подоляк виокремлює:

велику кількість дронів для контролю над простором;

посилення української авіації, яке остаточно прибере домінування Росії в повітрі;

збільшення спроможностей української артилерії, яка буде знищувати фортифікації агресора;

велику кількість далекобійних ракет, які є "зброєю номер один" для деокупації Криму.

"Генеральний штаб також розуміє, що таке комбінована тактика та комбінована стратегія і які переваги можна здобути завдяки технологічним рішенням того чи іншого аспекту. Все це так буде виглядати у 2024 році", – припустив Подоляк.

Психологічний аспект війни у 2024 році

Водночас радник ОПУ наголосив, що у бойових діях 2024 року важливою буде не лише "ресурсна", а й "психологічна" математика.

Практично дві третини 2023 року Росія була в депресії, демотивована. Росіяни очікували, що будуть суттєві контрнаступальні прориви, і вони дуже цього боялись,

– переконаний Подоляк.

Втім, щойно виявився, що противник зумів втриматися, він почав вважати, що "перехопив ініціативу" та "домінує". Але таке бачення є дуже далеким від дійсності, адже на тому ж Донецькому напрямку як були активні дії з боку агресора на початку 2023 року, так вони й тривали весь 2023 рік.

"Ми маємо спокійно ставитись до будь-яких заяв, окрім того, що побачимо безпосередньо на полі бою та супутніх напрямках – у Криму, в акваторії Чорного моря, а також у відносинах з нашими партнерами", – переконаний радник ОПУ.

Що говорять посадовці та оглядачі про війну у 2024 році