Ізраїль наблизився до знищення ХАМАС: що перешкоджає закінчити операцію у Секторі Гази

Ізраїльська армія наблизилася до знищення ХАМАС після того, як терористи отримали "ніж у спину" від Ірану. Однак військова операція ЦАХАЛ у Секторі Гази стикається з дедалі більшою критикою.

Водночас прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу різко змінив риторику щодо операції в Секторі Гази. Детальніше про війну між Ізраїлем і ХАМАС розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Ізраїль близький до повного демонтажу системи ХАМАС на півночі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант ще 15 листопада заявив, що Армія оборони Ізраїлю взяла під контроль усю північну частину Сектора Гази. За його словами, терористів ХАМАС там було вибито як із будівель, так і з тунелів.

13 листопада міністр оборони Ізраїлю заявив, що терористи ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Бойовики тікали на південь, а Армія оборони Ізраїлю намагалася повністю взяти населений пункт під свій контроль. Пізніше ЦАХАЛ знищив так звані Парламент, резиденцію уряду та штаб поліції ХАМАС у Газі.

Сьогодні ж Збройні сили Ізраїлю заявили, що вони близькі до повного демонтажу військової системи ХАМАС на півночі Сектора Гази.

Голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі заявив, що ЦАХАЛ зараз діє в центрі міста Газа, завдаючи ударів по кожній цілі. Однак він запевняє, що на цьому операція ЦАХАЛ не закінчується.

Ця заява розкриває важливу деталь щодо цілей Ізраїлю у цій війні. Адже Ханегбі згадує не лише ХАМАС, як раніше, а й угрупування "Палестинський ісламський джихад".

Така заява з'явилася після того, як ізраїльські військові виявили цех з виробництва й зразки великих ракет, здатних нести бойову частину до 200 кілограмів вибухівки.

Чому операція ЦАХАЛ стикається зі все більшою критикою

Втім, нині операція ЦАХАЛ стикається зі все більшою критикою з боку міжнародної спільноти. Зокрема, це сталося після заходу ізраїльських військових до найбільшої лікарні Гази під назвою Аль-Шіфа.

Ця лікарня стала дійсно гарячою точкою війни Ізраїлю в анклаві. Палестинці та гуманітарні організації кажуть, що нинішні бої в Аль-Шіфа та навколо нього є доказом безглуздого ігнорування Ізраїлем цивільного життя в Газі, тоді як Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні медичного центру як щита для своїх операцій.

З моменту початку операції в Аль-Шіфа цього тижня Армія оборони Ізраїлю заявила, що знайшла шахту тунелю та військове обладнання. ХАМАС традиційно все заперечує і розігрує карту того, що Ізраїль нібито прийшов вбивати цивільних.

Тим часом ООН закликає надати доступ до Аль-Шіфи, попереджаючи, що лікарні не повинні використовуватися як поле битви для будь-якої сторони. Мовляв, після взяття лікарні ЦАХАЛ під контроль потрібно незалежне міжнародне розслідування. Про це заявляє комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Ізраїль намагається пом'якшити наслідки операції зі знищення ХАМАС у лікарні

Отже, питання лікарень у Газі все ще залишатиметься дуже болючим навіть для тих, хто підтримує Ізраїль.

Однак, схоже, Ізраїль нині намагається пом'якшити наслідки операції зі знищення ХАМАС у лікарні. Зокрема, зараз саме ізраїльські військові, крім іншого, займаються забезпеченням життєдіяльності лікарні – персоналу та хворих. Повідомляють про передачу пального для генераторів, питної води та їжі людям, які знаходяться в середині комплексу.

І, до слова, саме постачання пального в Сектор Гази з Ізраїля стало черговим розколом в уряді Нетаньягу. Нині так звані релігійні націоналісти та лідери поселенців в правлячій коаліції Ізраїлю закликають скасувати рішення Нетаньягу відправляти в Газу по дві вантажівки пального щодня.

Радикальні політики закликали припинити постачання пального, поки ХАМАС не звільнить всіх заручників. Але в такому разі військові ЦАХАЛ не зможуть обслуговувати генератори в ключовій лікарні Гази, до якої прикута увага всього світу.

Чи використовували терористи лікарню

Ба більше, тепер після заходу ЦАХАЛ у лікарню Аль-Шіфа міжнародна спільнота вимагає доказів від Ізраїлю, що вона точно використовувалася ХАМАС.

Загалом же приводом для входу в цей великий лікарняний комплекс стала інформація про утримання терористами ізраїльських заручників там.

Як повідомляє ЦАХАЛ, під час рейду ізраїльських спецпризначенців бойовики в лікарні не чинили опору, а просто розчинилися на території комплексу, намагаючись всіляко приховати сліди свого перебування. Тому боїв безпосередньо в лікарні не відбувалося. І тепер це викликає сумніви щодо того, а чи дійсно там були бойовики?

Тепер Ізраїль попереджає, що з міркувань безпеки не може надати повних відомостей щодо виявлених об'єктів в лікарні, хоча вже оприлюднені свідчення і фотографії підтверджують присутність терористів у лікарні.

Окрім того, ЦАХАЛ вже показував вхід в тунель терористів прямо з лікарні. Однак навіть пред'явлена кількість виявленої в лікарнях зброї терористів породила нову хвилю критики Ізраїлю, мовляв, цієї зброї занадто мало для того, щоб починати штурм лікарні. Хоча тут, звісно, виникає логічне питання – а чому взагалі зброя знаходилася в лікарнях?

Проте в ЦАХАЛ вже заявили, що готові просуватися і в південну частину Сектору Гази, куди раніше переміщувалися цивільні із північної частини Гази.

Цього тижня в населених пунктах на схід від Хан-Юніса, найбільшого міста в південній частині Гази, була розповсюджена листівка з попередженням про те, що людям, які там живуть, слід переїжджати і "прямувати до відомих укриттів".

Окрім того, в листівках було вказано: "будь-хто, хто перебуває поблизу терористів або їхніх об'єктів, наражатиме своє життя на небезпеку".

Іран залишив ХАМАС напризволяще

Розширення території військової операції в ЦАХАЛ пояснюють тим, що деяким лідерам ХАМАС все ж таки вдалося, користуючись підземною системою тунелів, вирватися з оточення і переміститися в Хан-Юніс.

І тут для ЦАХАЛ, схоже, дійсно відкривається можливість остаточно позбутися ХАМАС у Секторі Гази. Річ у тім, що ХАМАС, ймовірно, отримав удар, звідки не чекав.

Аятола Ірану Хаменеї цього тижня заявив очільнику ХАМАС, що оскільки він не попередив Іран щодо свого плану атакувати Ізраїль, Тегеран не буде підключатися до бойових дій.

Мовляв, влада Ірану не збирається безпосередньо брати участь у війні між Ізраїлем та ХАМАС, але продовжуватиме підтримку бойовиків "політично і морально".

Як пише агентство Reuters, джерело у ХАМАС стверджує, що під час зустрічі іранського лідера та ватажка ХАМАС у Тегерані на початку місяця аятола Хаменеї тиснув на співбесідника, аби той заглушив ті палестинські голоси, які публічно закликають Іран і ліванське угруповання Хезболла відкрито приєднатися до битви проти Ізраїлю всіма своїми силами.

Тож, як запевняє Reuters, Іран має намір і далі використовувати свою мережу збройних угруповань, включаючи Хезболлу, для ракетних і безпілотних атак на ізраїльські та американські цілі на Близькому Сході, але точно не готовий прямо вступати у війну.

Разом з тим, прем'єр Нетаньягу раптом заявив, що ЦАХАЛ не планує тримати солдатів у Секторі Гази після закінчення війни, навіть якщо Ізраїль збереже контроль над сектором безпеки в осяжному майбутньому.

Це дуже сильно контрастує з попередніми заявами Нетаньягу про те, що ЦАХАЛ не передасть контроль над Сектором Гази ні міжнародним силам, ні тим паче Палестинській адміністрації на чолі з Махмудом Аббасом.