Израиль приблизился к уничтожению ХАМАС: что препятствует завершению операции в Секторе Газа

Израильская армия приблизилась к уничтожению ХАМАС после того, как террористы получили "нож в спину" от Ирана. Однако военная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа сталкивается с растущей критикой.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко изменил риторику по поводу операции в Секторе Газа. Детальнее о войне между Израилем и ХАМАС рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Израиль близок к полному демонтажу системы ХАМАС на севере Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант еще 15 ноября заявил, что Армия обороны Израиля взяла под контроль всю северную часть Сектора Газа. По его словам, террористы ХАМАС там были выбиты как из зданий, так и из тоннелей.

13 ноября министр обороны Израиля заявил, что террористы ХАМАС потеряли контроль над городом Газа. Боевики убегали на юг, а Армия обороны Израиля пыталась полностью взять населенный пункт под свой контроль. Позже ЦАХАЛ уничтожил так называемые Парламент, резиденцию правительства и штаб полиции ХАМАС в Газе.

Сегодня же Вооруженные силы Израиля заявили, что они близки к полному демонтажу военной системы ХАМАС на севере Сектора Газа.

Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что ЦАХАЛ сейчас действует в центре города Газа, нанося удары по каждой цели. Однако он уверяет, что операция ЦАХАЛ на этом не заканчивается.

Это заявление раскрывает важную деталь касаемо целей Израиля в этой войне. Ведь Ханегби упоминает не только ХАМАС, как раньше, но и группировку "Палестинский исламский джихад".

Такое заявление последовало после того, как израильские военные обнаружили цех по производству и образцы крупных ракет, способных нести боевую часть до 200 килограммов взрывчатки.

Почему операция ЦАХАЛ сталкивается со все большей критикой

Впрочем, сейчас операция ЦАХАЛ сталкивается со все большей критикой со стороны международного сообщества. В частности, это произошло после вхождения израильских военных в крупнейшую больницу Газы под названием Аль-Шифа.

Эта больница стала действительно горячей точкой войны Израиля в анклаве. Палестинцы и гуманитарные организации говорят, что нынешние бои у Аль-Шифа и вокруг него являются доказательством бессмысленного игнорирования Израилем гражданской жизни в Газе, в то время как Израиль обвиняет ХАМАС в использовании медицинского центра в качестве щита для своих операций.

С момента начала операции в Аль-Шифе на этой неделе Армия обороны Израиля заявила, что обнаружила шахту тоннеля и военное оборудование. ХАМАС традиционно все отрицает и разыгрывает карту того, что Израиль якобы пришел убивать гражданских.

Тем временем ООН призывает предоставить доступ к Аль-Шифе, предупреждая, что больницы не должны использоваться как поле битвы для какой-либо стороны. Мол, после взятия больницы ЦАХАЛ под контроль необходимо независимое международное расследование. Об этом заявляет комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Израиль пытается смягчить последствия операции по уничтожению ХАМАС в больнице

Следовательно, вопрос больниц в Газе все еще будет оставаться очень болезненным даже для поддерживающих Израиль.

Однако, похоже, Израиль пытается смягчить последствия операции по уничтожению ХАМАС в больнице. В частности, сейчас именно израильские военные помимо прочего занимаются обеспечением жизнедеятельности больницы – персонала и больных. Сообщают о передаче топлива для генераторов, питьевой воды и пищи людям, находящимся внутри комплекса.

И, к слову, сама поставка горючего в Сектор Газа из Израиля стала очередным расколом в правительстве Нетаньяху. В настоящее время так называемые религиозные националисты и лидеры поселенцев в правящей коалиции Израиля призывают отменить решение Нетаньяху отправлять в Газу по два грузовика горючего ежедневно.

Радикальные политики призвали прекратить поставки горючего, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Но в таком случае военные ЦАХАЛ не смогут обслуживать генераторы в ключевой больнице Газы, к которой приковано внимание всего мира.

Использовали ли террористы больницу

Более того, теперь после захода ЦАХАЛ в больницу Аль-Шифа международное сообщество требует доказательств от Израиля, что она точно использовалась ХАМАС.

В общем же, поводом для входа в этот большой больничный комплекс стала информация об удержании террористами израильских заложников там.

Как сообщает ЦАХАЛ, во время рейда израильских спецназовцев боевики в больнице не сопротивлялись, а просто растворились на территории комплекса, пытаясь всячески скрыть следы своего пребывания. Потому боев непосредственно в больнице не происходило. И теперь это вызывает сомнения в том, действительно ли там были боевики?

Теперь Израиль предупреждает, что из соображений безопасности не может предоставить полные сведения об обнаруженных объектах в больнице, хотя уже обнародованные показания и фотографии подтверждают присутствие террористов в больнице.

Кроме того, ЦАХАЛ уже показывал вход в тоннель террористов прямо из больницы. Однако даже предъявленное количество обнаруженного в больницах оружия террористов породило новую волну критики Израиля, мол, этого оружия слишком мало для того, чтобы начинать штурм больницы. Хотя здесь, конечно, возникает логический вопрос – а почему вообще оружие находилось в больницах?

Однако в ЦАХАЛ уже заявили, что готовы продвигаться и в южную часть Сектора Газа, куда ранее перемещались гражданские из северной части Газы.

На этой неделе в населенных пунктах к востоку от Хан-Юниса, крупнейшего города в южной части Газы, была распространена листовка с предупреждением о том, что живущим там людям следует переезжать и "направляться к известным укрытиям".

Кроме того, в листовках было указано: "любой, кто находится вблизи террористов или их объектов, будет подвергать свою жизнь опасности".

Иран покинул ХАМАС на произвол судьбы

Расширение территории военной операции в ЦАХАЛ объясняют тем, что некоторым лидерам ХАМАС все же удалось, пользуясь подземной системой тоннелей, вырваться из оцепления и переместиться в Хан-Юнис.

И здесь для ЦАХАЛ, похоже, действительно открывается возможность окончательно избавиться от ХАМАС в Секторе Газа. Дело в том, что ХАМАС, вероятно, получил удар, откуда не ожидал.

Аятолла Ирана Хаменеи на этой неделе заявил главе ХАМАС, что поскольку он не предупредил Иран о своем плане атаковать Израиль, Тегеран не будет подключаться к боевым действиям.

Мол, власти Ирана не собираются напрямую участвовать в войне между Израилем и ХАМАС, но будут продолжать поддержку боевиков "политически и морально".

Как пишет агентство Reuters, источник в ХАМАС утверждает, что во время встречи иранского лидера и главаря ХАМАС в Тегеране в начале месяца аятолла Хаменеи давил на собеседника, чтобы тот заглушил те палестинские голоса, публично призывающие Иран и ливанскую группировку Хезболла открыто присоединиться к битве против Израиля всеми своими силами.

Иран, как уверяет Reuters, намерен и дальше использовать свою сеть вооруженных группировок, включая Хезболлу, для ракетных и беспилотных атак на израильские и американские цели на Ближнем Востоке, но точно не готов прямо вступать в войну.

Вместе с тем, премьер Нетаньяху вдруг заявил, что ЦАХАЛ не планирует держать солдат в Секторе Газа после окончания войны, даже если Израиль сохранит контроль над сектором безопасности в обозримом будущем.

Это очень сильно контрастирует с предыдущими заявлениями Нетаньяху о том, что ЦАХАЛ не передаст контроль над Сектором Газа ни международным силам, ни тем более Палестинской администрации во главе с Махмудом Аббасом.