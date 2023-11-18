Также стало известно, что ХАМАС не предупредил Иран о своих планах атаковать Израиль 7 октября. Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович прокомментировал 24 Каналу эту новость.
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"Это соответствует всему, что мы видим в последнее время. Намек на то, что ХАМАС не предупредил никого, в частности Хезболлу, прозвучал в первой программной речи Насраллы (лидер Хезболлы Хасан Насралла – 24 Канал)", – отметил Шлеймович.
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Так, лидер Хезболлы тогда намекнул ХАМАС, что "сами начали – сами и разбирайтесь".
Иран не готов воевать
Как известно, США направили две авианосные группировки в восточную часть Средиземного моря. Это представляет серьезный сдерживающий фактор для Ирана и Хезболлы от вмешательства в израильско-палестинский конфликт.
Ситуация на военном поле для Ирана складывается не так хорошо, чтобы теперь участвовать в какой-то войне. Если не пойдет Иран, то, наверное, не пойдет и Хезболла,
– осторожно предположил Шлеймович.
Более того, стоит учитывать и то, что это не конфликт Ирана. ХАМАС – это палестинцы, а для Ирана Ливан и Сирия составляют более важные активы, которые он не хотел бы теперь терять.
Причастен ли Иран к израильско-палестинскому конфликту: основное
- В первый день нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября, Иран "поздравил" боевиков. Советник верховного лидера Рахим Сафави сказал, что будет поддерживать палестинцев до "освобождения Палестины и Иерусалима".
- Иран остается одним из главных финансовых доноров ХАМАС. Ежегодно палестинская группировка получает от Тегерана до 100 миллионов долларов.
- В то же время разведывательные данные США свидетельствуют о том, что иранские лидеры "были удивлены" атакой ХАМАС на Израиль. Эта информация усилила сомнения в непосредственной роли Тегерана в планировании нападения.