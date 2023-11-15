В начале ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал "четкий сигнал" лидеру ХАМАС Исмаилу Гании во время их встречи в Тегеране, что страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на троих иранских и хамасовских чиновников.
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Иран не планирует воевать на стороне ХАМАС
Хаменеи сказал Гании, что Иран хоть и давний сторонник ХАМАС, но не будет вмешиваться в боевые действия. В то же время страна пообещала террористам оказывать свою политическую и моральную поддержку,
Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени,
– сказал верховный лидер Ирана.
Сообщается, что он также давил на Исмаила, чтобы тот заставил "умолкнуть" те голоса в палестинской группировке, которые публично призвали Иран и его мощного ливанского союзника Хезболла присоединиться к войне против Израиля в полную силу.
Что сейчас происходит на Ближнем Востоке
- Армия обороны Израиля демонтировала парламент ХАМАС в секторе Газа. Перед демонтажем здание было захвачено 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой "Голане".
- Также ЦАХАЛ окружил самую большую больницу Газы под названием "Аль-Шифа" и взял его под контроль. Армия обороны Израиля заявила, что под медицинским учреждением немало тоннелей, в которых все еще находятся боевики ХАМАС. В то же время в самой больнице заложниками ситуации стали пациенты, в том числе новорожденные младенцы. Однако израильские военные сообщили, что доставили в заведение инкубаторы для малышей и аппараты искусственной вентиляции легких.
- Министр обороны Израиля Иоав Галант на днях, что палестинские боевики потеряли контроль над Газой и начали бежать на юг.