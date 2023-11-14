Западные страны, несмотря на понимание угроз от Ирана, не спешат проводить военные операции в отношении Тегерана. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, объяснив, что Иран – страна, десятилетиями вкладывавшая значительные средства в свою оборону.

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Ведет себя хитро

В то же время, армию Ирана нельзя считать передовой, но военная операция против нее не будет легкой прогулкой. Многие страны ищут другие варианты решения этой проблемы, делают упреждающие шаги. В частности, Соединенные Штаты направили две авианосные группы в Средиземном море, чтобы обеспечить безопасность Израиля в регионе.

В мире понимают, что наказывать Иран можно, прежде всего, экономическими санкциями. Он уже существует под ними десятилетие. Начинать же военные операции, для многих стран, кроме Израиля, очень ответственное решение.

Во многих странах западной демократии после событий в Ираке и Афганистане существуют вопросы о целесообразности подобных операций. Даже если речь идет об откровенно авторитарных режимах, угрожающих целому региону,

– подчеркнул политолог.

Иран, понимая угрозы, ведет себя еще достаточно хитро. Он официально очень редко признает свою причастность к каким-либо организациям. Тегеран также, когда это нужно, может сделать шаг назад. Проблема Ирана остается в подвешенном состоянии.

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Пока Израиль только предупреждает

По мнению израильских экспертов, еще до событий 7 октября, если бы Иран дал какой-то повод, Израиль должен был ответить ему со всей силой, чтобы решить эту проблему раз и навсегда.

Пока Иран будет отмечен в регионе, его прокси будут угрожать Израилю. В то же время после нападения ХАМАС 7 октября, его угроза оказалась более серьезной для Израиля, чем Иран. Израиль пока только предупреждает Иран, но вероятно не собирается прибегать к более радикальным действиям,

– заметил Игорь Рейтерович.

Если инициативы со стороны Израиля не будут, другие страны будут вынуждены только комментировать, принимать новые санкции против Ирана, но решать эту проблему военным способом не будут.

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