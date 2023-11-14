Західні країни попри розуміння загроз від Ірану не квапляться проводити військові операції щодо Тегерана. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, пояснивши, що Іран – країна, яка десятиліттями вкладала значні кошти у свою оборону.

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Поводить себе хитро

Водночас армію Ірану не можна вважати передовою, але військова операція проти неї не буде легкою прогулянкою. Багато країн шукають інші варіанти розв'язання цієї проблеми, роблять попереджувальні кроки. Зокрема Сполучені Штати направили дві авіаносні групи в Середземне море, щоб гарантувати безпеку Ізраїлю в регіоні.

У світі розуміють, що карати Іран можна насамперед економічними санкціями. Він під ними вже існує десятиліття. Починати ж військові операції, для багатьох країн, окрім Ізраїля, дуже відповідальне рішення.

У багатьох країнах західної демократії після подій в Іраку та Афганістані існують питання доцільності подібних операцій. Навіть, якщо йдеться про відверто авторитарні режими, які є загрозою для цілого регіону,

– наголосив політолог.

Іран, розуміючи загрози, поводить себе ще достатньо хитро. Він офіційно дуже рідко визнає свою причетність до якихось організацій. Тегеран також коли це потрібно, може зробити крок назад. Проблема Ірану наразі залишається у підвішеному стані.

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Наразі Ізраїль лише попереджає

На думку ізраїльських експертів, ще до подій 7 жовтня, якби Іран дав якийсь привід, то Ізраїль мав би відповідати йому з усією силою, щоб розв'язати цю проблему раз і назавжди.

Доки Іран буде позначений в регіоні, його проксі будуть загрожувати Ізраїлю. Водночас після нападу ХАМАС 7 жовтня, його загроза виявилась серйознішою для Ізраїля, ніж Іран. Ізраїль наразі лише попереджає Іран, але ймовірно не збирається вдаватися до більш радикальних дій,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Якщо ініціативи з боку Ізраїля не буде, інші країни будуть змушені тільки коментувати, ухвалювати нові санкції проти Ірану, але розв'язувати цю проблему військовим способом не будуть.

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