Потужний сигнал США стосувався Ірану та Хезболли. Колишній посол Ізраїлю в Росії. Аркадій Міл-Ман розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати налаштовані дуже серйозно.

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Чіткий сигнал для Ірану

У виданні The New York Times повідомили, що США через регіональних партнерів, зокрема Туреччину, направила Ірану та Хезболлі сигнал про те, що будуть готові вдатись до військового втручання, якщо вони почнуть напад на Ізраїль.

Інформація з'явилась якраз на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Туреччину.

Я б радив їм (Ірану та Хезболлі – 24 Канал) ставитись з усією серйозністю до попереджень США. Це не якесь соте "китайське попередження". В американців таке не пройде. Президент Байден чітко їм сказав: "не робіть цього",

– наголосив Аркадій Міл-Ман.

До того ж у Сполучених Штатах протранслювали цей сигнал через додаткові країни.

Насправді ж інтерес Ірану в цьому випадку невеликий. Так само і лідер Хезболли назвав війну між ХАМАС та Ізраїлем "палестинським проєктом", пояснивши, що підтримує його, але не більш того.

"ХАМАС одразу відреагував, заявивши, що розчарований заявою Хезболли і що їхню "справедливу боротьбу" не підтримали. Це каже про те, що Іран не хоче залучати Хезболлу, лише у випадку загрози власного існування", – пояснив експосол.

Американське попередження, очевидно, не залишилось без уваги. Тож Іран, можливо, словесно й "огризатиметься", але їхньої активізації у війні між ХАМАС та Ізраїлем не буде.

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