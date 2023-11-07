Мощный сигнал США касался Ирана и Хезболла. Бывший посол Израиля в России. Аркадий Мил-Ман рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты настроены очень серьезно.
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Четкий сигнал для Ирана
В издании The New York Times сообщили, что США через региональных партнеров, в частности Турцию, направила Ирану и Хезболли сигнал о том, что будут готовы прибегнуть к военному вмешательству, если они начнут нападение на Израиль.
Информация появилась как раз на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.
Я бы советовал им (Ирану и Хезболле – 24 Канал) относиться со всей серьезностью к предупреждениям США. Это не какое-то сотое "китайское предупреждение". У американцев это не пройдет. Президент Байден четко им сказал: "не делайте этого",
– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.
К тому же, в Соединенных Штатах протранслировали этот сигнал через дополнительные страны.
На самом же деле интерес Ирана в этом случае невелик. Также и лидер Хезболлы назвал войну между ХАМАС и Израилем "палестинским проектом", объяснив, что поддерживает его, но не более того.
"ХАМАС сразу отреагировал, заявив, что разочарованный заявлением Хезболлы и что их "справедливую борьбу" не поддержали. Это говорит о том, что Иран не хочет привлекать Хезболлу только в случае угрозы собственного существования", – пояснил экс-посол.
Американское предупреждение, очевидно, не осталось без внимания. Иран, возможно, словесно и будет "огрызаться", но их активизации в войне между ХАМАС и Израилем не будет.
Аркадий Мил-Ман о предупреждении США в Иран: смотреть видео
Зарубежные визиты Блинкена: что известно
- В воскресенье, 5 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Ирак. Блинкен заявил, что следует не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. Также госсекретарь США назвал неприемлемыми нападения поддерживаемых Ираном ополченцев на американский персонал.
- Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы ответить на любую угрозу, которая перед ними предстанет. В частности, говорилось как раз об атаках прокси Ирана.
- Последней точкой в пределах поездки на Ближний Восток стала Турция. Туда Энтони Блинкен прибыл в понедельник, 6 ноября. Там он встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Официальные заявления после встречи не делали.