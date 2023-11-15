На початку листопада верховний лідер Ірану Алі Хаменеї передав "чіткий сигнал" лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії під час їхньої зустрічі в Тегерані, що країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС. Про це пише Reuters, посилаючись на трьох іранських та хамасівських чиновників.
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Іран не планує воювати на боці ХАМАС
Хаменеї сказав Ганії, що Іран хоч і давній прихильник ХАМАС, але не втручатиметься у бойові дії. Водночас країна пообіцяла терористам надавати свою політичну і моральну підтримку,
Ви не попередили нас про напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не вступимо у війну від вашого імені,
– сказав верховний лідер Ірану.
Повідомляється, що він також тиснув на Ісмаїла, щоб той змусив "замовкнути" ті голоси в палестинському угрупованні, які публічно закликали Іран і його потужного ліванського союзника Хезболла приєднатися до війни проти Ізраїлю на повну силу.
Що зараз відбувається на Близькому Сході
- Армія оборони Ізраїлю демонтувала парламент ХАМАС у Секторі Гази. Перед демонтажем будівля була захоплена 7-ю бронетанковою бригадою та піхотною бригадою "Голані".
- Також ЦАХАЛ оточив найбільшу лікарню Гази під назвою "Аль-Шифа" і взяв її під контроль. Армія оборони Ізраїлю заявила, що під медичним закладом є чимало тунелів, в яких все ще перебувають бойовики ХАМАС. Водночас у самій лікарні заручниками ситуації стали пацієнти, зокрема новонароджені немовлята. Однак ізраїльські військові повідомили, що доставили до закладу інкубатори для малюків та апарати штучної вентиляції легенів.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант днями, що палестинські бойовики втратили контроль над Газою та почали втікати на південь.