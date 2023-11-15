На початку листопада верховний лідер Ірану Алі Хаменеї передав "чіткий сигнал" лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії під час їхньої зустрічі в Тегерані, що країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС. Про це пише Reuters, посилаючись на трьох іранських та хамасівських чиновників.

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Іран не планує воювати на боці ХАМАС

Хаменеї сказав Ганії, що Іран хоч і давній прихильник ХАМАС, але не втручатиметься у бойові дії. Водночас країна пообіцяла терористам надавати свою політичну і моральну підтримку,

Ви не попередили нас про напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не вступимо у війну від вашого імені,

– сказав верховний лідер Ірану.

Повідомляється, що він також тиснув на Ісмаїла, щоб той змусив "замовкнути" ті голоси в палестинському угрупованні, які публічно закликали Іран і його потужного ліванського союзника Хезболла приєднатися до війни проти Ізраїлю на повну силу.

Що зараз відбувається на Близькому Сході