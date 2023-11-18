Також стало відомо, що ХАМАС не попередив Іран про свої плани атакувати Ізраїль 7 жовтня. Головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович прокоментував 24 Каналу цю новину.
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"Це відповідає всьому, що ми бачимо останнім часом. Натяк на те, що ХАМАС не попередив нікого, зокрема Хезболлу, пролунав у першій програмній промові Насралли (лідер Хезболли Хасан Насралла – 24 Канал)", – зазначив Шлеймович.
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Так, лідер Хезболли тоді натякнув ХАМАС, що "самі почали – самі й розбирайтесь".
Іран не готовий воювати
Як відомо, США направили два авіаносні угруповання в східну частину Середземного моря. Це становить серйозний стримувальний фактор для Ірану та Хезболли від втручання в ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Ситуація на воєнному полі для Ірану складається не настільки добре, щоб тепер брати участь у якійсь війні. Якщо не піде Іран, то, мабуть, не піде і Хезболла,
– обережно припустив Шлеймович.
Ба більше, варто зважати й на те, що це не конфлікт Ірану. ХАМАС – це палестинці, а для Ірану Ліван і Сирія становлять важливіші активи, які він не хотів би тепер втрачати.
Чи причетний Іран до ізраїльсько-палестинського конфлікту: основне
- У перший день нападу ХАМАС на Ізраїль, 7 жовтня, Іран "привітав" бойовиків. Радник верховного лідера Рахім Сафаві сказав, що підтримуватиме палестинців до "звільнення Палестини та Єрусалиму".
- Іран залишається одним з головних фінансових донорів для ХАМАС. Щороку палестинське угруповання отримує від Тегерана до 100 мільйонів доларів.
- Водночас розвідувальні дані США свідчать про те, що іранські лідери "були здивовані" атакою ХАМАС на Ізраїль. Ця інформація посилила сумніви щодо безпосередньої ролі Тегерана в плануванні нападу.