По сути, в США собрали многочисленные разведывательные данные. Они показывают, что атака ХАМАС на Израиль удивила ключевых иранских лидеров.

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США сомневаются в роли Ирана

Соответствующая информация только усилила сомнения США в том, что Иран играл непосредственную роль в планировании нападения. Об этом заявили несколько американских чиновников.

Американский, израильский и еще один чиновник на Ближнем Востоке отметили, что США, Израиль и ключевые региональные союзники не обнаружили доказательств, что Иран помогал планировать это нападение.

Правда, американские чиновники не назвали имен иранских чиновников, удивленных событиями выходных дней. По их словам, это были люди, которые обычно знают об операциях с участием "Сил Кудс", военизированного подразделения Ирана, которое поддерживает и сотрудничает с марионеточными войсками.

В то же время разведывательное расследование продолжается. И оно может обнаружить доказательства, что Иран или другие государства непосредственно участвовали в операции ХАМАС. Сами чиновники отметили, что сохраняют беспристрастность, пересматривают старые разведывательные отчеты, а также занимаются поиском новой информации.

Следует обратить внимание на то, что Иран на протяжении многих лет предоставлял ХАМАС большое количество оружия и поддержки. Следовательно, чиновники из США дали ясно понять, что это, по их мнению, делает Тегеран соучастником в широком смысле. В то же время, это отличается от прямой осведомленности и причастности, добавляют они.

По сути, разведывательные данные заставляют американских аналитиков склоняться к начальной оценке. Речь идет о том, что Иран непосредственной роли в атаке ХАМАС на Израиль не играл.

В течение нескольких дней чиновники США публично отмечали, что не имеют признаков, что Иран непосредственно причастен, передает CNN. В то же время они осуждали Тегеран как "соучастника" нападения. Причина – его историческая поддержка ХАМАС.

Мы стремимся получить дополнительные разведывательные данные. Но пока я стою здесь сегодня, пока Иран играет эту широкую роль – постоянную, глубокую и темную роль в предоставлении всей этой поддержки и возможностей ХАМАС – с точки зрения этой конкретной ужасающей атаки 7 октября, мы не имеем этой информации,

– заявил журналистам в Белом доме советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Собственно, Иран годами предоставлял ХАМАС десятки миллионов долларов, оружие и компоненты. Они попадали в Сектор Газа контрабандой. Кроме того, боевики получали широкую техническую и идеологическую поддержку.

В то же время ХАМАС сохраняет определенную независимость от иранского режима. Бывшие сотрудники служб безопасности и другие региональные аналитики говорят, что в Секторе Газа Тегеран не имеет советников, а также не руководит деятельностью группировки.