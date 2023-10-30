Діють дуже обережно: чи можливий зараз обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАС

Напередодні з'явилася інформація, що ХАМАС нібито погодився обміняти всіх заручників. Проте досвід показує, що всі попередні спроби обміну не мали успіху.

Дуже багато терористів, які проникли на територію Ізраїлю 7 жовтня – це бойовики, які колись були звільнені під час таких угод. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та активіст Давід Майофіс, додавши, що вести переговори й довіряти терористичній організації – робити гірше самому собі.

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Чи вдасться обміняти заручників

Ізраїль почав наземну операцію лише через 3 тижні після нападу ХАМАС. Одна з версій, чому так сталося – країна чекала, щоб провести переговори щодо обміну. Як бачимо, сьогодні вони ні до чого не призвели.

Ймовірно ЦАХАЛ також хоче створити певний тиск на ХАМАС для того, щоб схилити бойовиків звільнити полонених без будь-яких угод.

ЦАХАЛ сьогодні діє обережно не лише для того, щоб зберегти життя ізраїльських солдатів. Багато будинків у Секторі Гази заміновані, зокрема тунелі, входи. Також це тиск на ХАМАС, щоб вони звільнили полонених,

– розповів Давід Майофіс.

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ЦАХАЛ хоче дати чітко зрозуміти терористам, що Армія Ізраїлю залишається і нікуди не піде, тому їм краще просто відпустити заручників.

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