Стали відомі деякі деталі стосовно роботи Моссаду протягом останнього року. Також журналісти The New York Times описали події суботи 7 жовтня – першого дня нападу на Ізраїль.

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Ізраїль сам затулив собі вуха

Як ідеться у матеріалі NYT, ізраїльське агентство сигнальної розвідки Unit 8200 припинило прослуховувати портативні радіомережі ХАМАС рік тому. Пояснення такого помилкового рішення звучить досить дивно – думали, що прослуховування буде марнуванням часу.

Після припинення бойових дій ізраїльські солдати знайшли ручні радіоприймачі на трупах деяких бойовиків ХАМАС – ті самі радіоприймачі, за якими представники ізраїльської розвідки рік тому вирішили, що більше не варто стежити,

– пишуть журналісти.

Прослуховування могло дати розвідникам повну картину того, що відбувається, адже бойовики почали рух дорогами вночі. А представники ізраїльської розвідки та національної безпеки, не маючи інформації, спершу подумали, що це лише навчання.

Фатальні помилки розвідки

Пройшло кілька годин, перш ніж Ронен Бар, голова внутрішньої служби безпеки Ізраїлю, вирішив відправити назустріч бойовикам групи елітних антитерористичних сил. Спливав час, але високі чиновники безпекового сектору все ще не збиралися будити Нетаньягу і повідомляти йому про загрозу – не думали, що все настільки серйозно.

Ізраїль довго вважав, що стримує ХАМАС, і це було помилковим враженням. Протягом року бойовики готувалися до нападу, але Моссад не бачив цього. Журналісти вважають, що Держава Ізраїль була засліплена пихою і вірила, що все під контролем.

Єврейська держава дуже покладалася на свої технології – але бойовики легко вимкнули камери та системи зв'язку. І тепер вона була засліплена буквально.

"Колись непереможне відчуття безпеки країни було зруйновано", – підсумовують автори матеріалу.

Помилки, яких припустився Ізраїль:

вірив, що головною загрозою є "Хезболла", і думав, що напад ХАМАС відбудеться на Західному березі річки Йордан, а не з Сектора Гази;

Нетаньягу не був готовий слухати про власні помилки у внутрішній політиці;

американські розвідувальні агентства припинили збирати дані про ХАМАС, бо вважали, що Ізраїль впорається.

Антисемітські протести в Росії

У неділю 29 жовтня в Махачкалі дагестанці шукали євреїв у аеропорту. В Ізраїлі вже відреагували на це.