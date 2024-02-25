Ні Росія, ні Україна не були готові до війни: ветеран пригадав початок вторгнення у 2022 році

Попри те, що українці зустріли велику війну абсолютно непідготовленими, так звана "спеціальна військова операція" Росії провалилася. Адже країна-агресор зробила одну з найстрашніших помилок.

Про це 24 Каналу сказав ветеран війни з Росією Євген Дикий. Він пригадав перші дні повномасштабного російського вторгнення та пояснив, що допомогло нашій державі вистояти.

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Чому провалилася так звана "сво"

На думку ветерана війни, один з чинників, чому два роки тому українці зустріли так звану "другу армію світу" зовсім не так, як вона розраховувала, було те, що на той час у країні було близько 30 тисяч АТОвців, які пройшли на Сході війну меншої інтенсивності.

Ні Росія, ні Україна не були готові до війни,

– зауважив Дикий.

Західні аналітики та експерти впродовж кількох місяців попереджали Україну про російське вторгнення. Світові видання навіть друкували карти, на яких вказували з яких сторін заходитимуть конкретні підрозділи російської армії. Власне, 24 лютого 2022 року події так і відбувалися.

Водночас українці не хотіли цієї війни й відчайдушно вірили, що її не буде. Однак, з іншого боку, Росія так само не готувалася до війни. Російські загарбники йшли на маленьку "переможну операцію".

Так звану "сво" росіяни підготували дуже добре, але вона не передбачала тотального народного спротиву, з яким зустрілась окупаційна армія. Росія зробила одну з найстрашніших помилок – недооцінила ворога, тобто Україну,

– мовив ветеран війни з Росією.

Обидві сторони виявилися абсолютно непідготовленими до війни. Україна взагалі не готувалася, а Росія готувалася до так званої "спецоперації". Проте наша держава компенсувала свою непідготовленість абсолютним масовим спротивом, у якому брало участь усе живе в країні.

Звісно, не кожен взяв до рук зброю, але озброєних людей була величезна кількість. А ті, що не брали зброю, робили щось на допомогу тим, хто взяв. У росіян стріляли з кожного куща, а інформацію Збройним Силам України надавав мало не кожний українець. Цієї інформації було настільки багато, що ключова проблема розвідки була у тому, як її розсортувати,

– зазначив Дикий.

Так звана "сво" Росії провалилася, а далі розпочалася історія важкої затяжної війни на виснаження, яка триває досі.

Війна триває 10 років

Ветеран війни наголосив, що насправді минуло 10 років як російське військо зайшло на територію України. Про це варто пам'ятати, адже зараз українці живуть у дивному інформаційному полі, у якому здається, що війна йде два роки.

20 лютого була 10 річниця російсько-української війни, яка розпочалася з анексії Криму та вторгнення на Донбас. Нині здається, що поки більшість українців удавали, що війни немає, то її нібито й не було. Однак насправді до 24 лютого 2022 року війна тривала вже 8 років, але, на жаль, більшість населення України намагалися її не бачити,

– додав Дикий.

За його словами, для більшості українців повномасштабне вторгнення Росії стало великим шоком. Однак, на щастя, реакція населення на російське вторгнення виявилася здоровою та правильною.

Яка нині ситуація на фронті