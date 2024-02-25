Разом з тим, аналітики ISW зауважили, що поки незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на вищому оперативному рівні зі ще більшими втратами.

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Що пишуть в ISW про втрати ворога

В Інституті вивчення війни повідомили, хоча Росія перехопила ініціативу на полі бою, однак окупаційна армія страждає від багатьох недоліків, які Україна використовує нині як переваги. Окрім того, економіка ворога стала залежною від війни, водночас як сукупна економічна потужність союзників України перевищує.

Так, аналітики наголосили, що Путін – це "смертельна загроза як для НАТО, так і для України". В ISW заявили, що у Кремлі протягом кількох місяців створювали умови для проведення операцій гібридної війни в країнах Балтії та Фінляндії. Нині Росія проводить такі операції проти Молдови.

Цілями Путіна залишаються руйнування НАТО як ефективного альянсу, розрив зв'язку між Сполученими Штатами та Європою і побудова нового світового порядку, в якому голос і сила Росії будуть панівними. Інтереси Америки, Європи та американських союзників в Азії та в усьому світі нерозривно пов'язані з наданням допомоги Україні у перемозі над Росією,

– заявили в ISW.

Говорячи про втрати окупантів, аналітики зазначили, що від 24 лютого 2022 року загинуло 75 тисяч російських військовослужбовців. Таку кількість наводять у російських опозиційних ЗМІ, які проаналізували відомства, що фіксують смерті громадян. Зокрема, у російських звітах зафіксована, що з лютого 2022 року до грудня 2023 року у зоні так званої "сво" загинуло від 66 до 88 тисяч росіян.

"Кількість загиблих російських військових в Україні почала стабільно зростати після початку локальних російських наступальних операцій на сході України в жовтні 2023 року, і додали, що з середини 2023 року більшість загиблих складали російські добровольці", – наводять російську статистику у звіті ISW.

Водночас розвідка США заявляє про 315 тисяч втрат Росії. Однак, попри багатотисячні втрати, Росія може підтримувати наступальні операції, адже відновлює склад окупаційної армії з тією ж швидкістю, що й втрачає.

Росія генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським військам постійно посилювати атакувальні підрозділи та регулярно проводити ротацію на оперативному рівні. Однак неясно, чи зможе Росія підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на вищому оперативному рівні, що спричинить ще більші втрати,

– наголосили аналітики.

Актуальна статистика втрат Росії

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 25 лютого 2024 року Росія вже втратила: