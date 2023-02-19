Вже не "конфлікт": Китай вперше визнав війну Росії проти України
Влада Китаю вперше визнала війну Росії проти України. До речі, раніше Китай публічно зберігав нейтралітет щодо вторгнення країни-окупантки.
Влада Китаю навіть розповіла про "мирний план", який може закінчити цю війну. Про це повідомив радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує 24 Канал.
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Китай вперше визнав війну Росії проти України
Так, Ван I заявив, що "ця війна не може тривати". За його словами, позиція Китаю – поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн.
Радник президента Китаю зазначив, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.
Ми, звичайно, можемо продовжувати висловлювати свою позицію на міжнародних конференціях, подібних до цієї, але я пропоную, щоб ми також почали мислити спокійно, особливо для моїх друзів у Європі. Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні,
– наголосив Ван I.
Китай у війні Росії проти України
- Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної "допомоги". США – серйозно заклопотані.
- Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року високопосадовці США, зокрема президент Джо Байден та радник з національної безпеки Джейк Салліван, попереджали Пекін. Вони закликали не надавати матеріальної підтримки Росії для війни.
- Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Китай постачає у Росію навігаційне обладнання, технології постановки перешкод, частини винищувачів.