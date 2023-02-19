Уже не "конфликт": Китай впервые признал войну России против Украины
Власти Китая впервые признали войну России против Украины. Кстати, ранее Китай публично сохранял нейтралитет по поводу вторжения страны-оккупанта.
Власти Китая даже рассказали о "мирном плане", который может закончить эту войну. Об этом сообщил советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует 24 Канал.
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Китай впервые признал войну России против Украины
Так, Ван И заявил, что "эта война не может продолжаться". По его словам, позиция Китая – уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран.
Советник президента Китая отметил, что Пекин будет продолжать работу ради мира.
Мы, конечно, можем продолжать высказывать свою позицию на международных конференциях, подобных этой, но я предлагаю, чтобы мы тоже начали мыслить спокойно, особенно для моих друзей в Европе. Нам нужно подумать о том, какие усилия мы можем приложить, чтобы положить конец этой войне,
– подчеркнул Ван И.
Китай в войне России против Украины
- Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставление России летальной "помощи". США – серьезно озадачены.
- Напомним, что после 24 февраля 2022 года чиновники США, в частности президент Джо Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, предупреждали Пекин. Они призывали не оказывать материальную поддержку России для войны.
- Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Китай поставляет в Россию навигационное оборудование, технологии постановки препятствий, части истребителей.