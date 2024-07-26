Своя термінологія: Кулеба пояснив, чому Китай не називає війну в Україні війною

Під час нещодавнього візиту очільника МЗС України до Китаю перемовини сторін тривали три години. Але Пекін вірний собі та продовжує говорити про "українську кризу".

Поза тим, візит Кулеби до КНР став історичним. Було підтверджено, що Китай підтримує Україну і не постачатиме зброю Росії.

Дивіться також Проблеми з платежами: як Китай, Індія та Туреччина торгують з Росією

Чому Китай не називає війну в Україні війною

Вони дотримувалися своєї термінології, "українська криза". Ми дотримувалися своєї термінології, "російська агресія проти України". Всі працювали в межах свого словникового запасу,

– констатував Кулеба.

На його думку, Китай може змінити ці формулювання наприкінці процесу. В той час як зараз ми на початку.

Були різні інсинуації щодо того, чи підтримує Китай територіальну цілісність України. Ван І підтвердив: позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

І це важливо, оскільки повага до територіальної цілісності – базовий принцип будь-якого мирного врегулювання, пояснив глава МЗС України.

Також КНР прагне сталого і справедливого миру. Утім, Дмитро Кулеба не відповів на запитання, чи Україна та Китай однаково розуміють словосполучення "справедливий мир". Він попросив залишити це дипломатам.

Чи підтримає Китай Україну, чи все ж буде на боці Росії

Китай буде стояти тільки на боці Китаю. Ті, хто вважають, що Китай буде стояти на боці Росії або на боці України, глибоко помиляються і занадто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаєм розвитку ситуації в світі,

– пояснив міністр.

Проте в Пекіні розуміють: відносини з Україною як з незалежною європейською країною будуть окремим напрямом зовнішньої політики КНР.