Президент згадав про візит Дмитра Кулеби до Китаю. Міністр МЗС уже провів перемовини зі своїм колегою та доповів Зеленському щодо результатів зустрічі.

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Китай підтримує Україну, тож не буде постачати російських окупантів зброєю

Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну,

– розповів Зеленський про візит Кулеби до Китаю.

Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО – закінчення тренування наших воїнів та розгортання «петріотів» в Україні.

Друге. Сьогодні вже доволі детально спланували нашу роботу на серпень – вересень із закордонними аудиторіями. Інформаційну роботу, зустрічі й перемовини, участь у самітах. Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби. Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань. Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись. Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій.

І ще одне. Поспілкувався з нашими олімпійцями. З командою України, яка вже цього тижня представить нашу державу, наш український народ на літніх Іграх у Парижі. Це вже досягнення українців – що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все. Дякую всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста. Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні – це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти в терорі. Тоді виграє життя.

Все для цього робимо.