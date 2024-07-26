Своя терминология: Кулеба объяснил, почему Китай не называет войну в Украине войной

Во время недавнего визита главы МИД Украины в Китай переговоры сторон продолжались три часа. Но Пекин верен себе и продолжает говорить об "украинском кризисе".

Кроме того, визит Кулебы в КНР стал историческим. Было подтверждено, что Китай поддерживает Украину и не будет поставлять оружие России.

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Почему Китай не называет войну в Украине войной

Они придерживались своей терминологии, "украинский кризис". Мы придерживались своей терминологии, "российская агрессия против Украины". Все работали в пределах своего словарного запаса,

– констатировал Кулеба.

По его мнению, Китай может изменить эти формулировки в конце процесса. В то время как сейчас мы в начале.

Были разные инсинуации относительно того, поддерживает ли Китай территориальную целостность Украины. Ван И подтвердил: позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины является незыблемой для Китая.

И это важно, поскольку уважение к территориальной целостности – базовый принцип любого мирного урегулирования, пояснил глава МИД Украины.

Также КНР стремится к устойчивому и справедливому миру. Впрочем, Дмитрий Кулеба не ответил на вопрос, одинаково ли Украина и Китай понимают словосочетание "справедливый мир". Он попросил оставить это дипломатам.

Поддержит ли Китай Украину или все же будет на стороне России

Китай будет стоять только на стороне Китая. Те, кто считают, что Китай будет стоять на стороне России или на стороне Украины, глубоко ошибаются и слишком поверхностно смотрят на стратегическое видение Китаем развития ситуации в мире,

– пояснил министр.

Однако в Пекине понимают: отношения с Украиной как с независимой европейской страной будут отдельным направлением внешней политики КНР.