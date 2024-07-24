В обращении от 24 июля Владимир Зеленский вспомнил визит Дмитрия Кулебы в Поднебесную и заявил: Пекин подтвердил, что не будет поставлять оружие россиянам. Ранее это обещал президенту Украины Си Цзиньпин.

Смотрите также Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

О чем Кулеба и Ван И говорили три часа

Ван И согласился, что нужна не иллюзия мира, а нужен справедливый и устойчивый мир. К этому и нужно стремиться, а не к временным решениям.

Украина не прогнулась ни под одним ультиматумом Путина, под страшным военным ударом Путина, и Украина никогда не прогнется, если кто-либо в мире попытается говорить с нами на языке ультиматумов. Не такой президент Зеленский, не такое государство Украина и главное – не такой народ,

– сказал глава МИД.

Он подчеркнул: государство не сдастся, из какой бы части мира эти ультиматумы не звучали. Киев требует, чтобы придерживались двух принципов: никаких договоренностей об Украине без Украины и полное уважение к территориальной целостности и суверенитету.

"Если этих двух принципов придерживаются – мы можем вести любые разговоры и искать любые решения", – объяснил Кулеба.

Также министр отметил, что некоторые СМИ и телеграм-каналы подхватили российский нарратив о переговорах Кулебы и Ван И. А так не должно быть. Наоборот, надо использовать возможность, чтобы доносить правду.

Например, Дмитрий Кулеба рассказал, что не теряет возможности прокоммуницировать миру об Украине, поэтому записал ролик для китайской соцсети Weibo. Ролик получил огласку – его посмотрели более миллиона человек.

Путин никогда не сможет украсть наше будущее. Единственное, что он уже пытается отчаянно украсть, – это наше время. Время на мирную жизнь, время на развитие. Но и это мы не позволим ему сделать. Слава Украине!

– завершил свое обращение глава МИД.