У зверненні від 24 липня Володимир Зеленський згадав візит Дмитра Кулеби до Піднебесної і заявив: Пекін підтвердив, що не буде постачати зброю росіянам. Раніше це обіцяв президентові України Сі Цзіньпін.

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Про що Кулеба та Ван І говорили три години

Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий та сталий мир. Цього і потрібно прагнути, а не тимчасових рішень.

Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, під страшним воєнним ударом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна та головне – не такий народ,

– сказав глава МЗС.

Він підкреслив: держава не здасться, з якої б частини світу ці ультиматуми не лунали. Київ вимагає, щоб дотримувалися двох принципів: жодних домовленостей про Україну без України та повна повага до територіальної цілісності та суверенітету.

"Якщо цих двох принципів дотримуються – ми можемо вести будь-які розмови та шукати будь-які рішення", – пояснив Кулеба.

Також міністр наголосив, що деякі ЗМІ і телеграм-канали підхопили російський наратив про переговори Кулеби та Ван І. А так не має бути. Навпаки, треба використовувати можливість, щоб доносити правду.

Наприклад, Дмитро Кулеба розповів, що не втрачає нагоди прокомунікувати світові про Україну, тож записав ролик для китайської соцмережі Weibo. Ролик набув розголосу – його переглянув понад мільйон людей.

Путін ніколи не зможе вкрасти наше майбутнє. Єдине, що він вже намагається відчайдушно вкрасти, – це наш час. Час на мирне життя, час на розвиток. Але і це ми не дозволимо йому зробити. Слава Україні!

– завершив своє звернення очільник МЗС.