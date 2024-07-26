Поза тим, візит Кулеби до КНР став історичним. Було підтверджено, що Китай підтримує Україну і не постачатиме зброю Росії.
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Чому Китай не називає війну в Україні війною
Вони дотримувалися своєї термінології, "українська криза". Ми дотримувалися своєї термінології, "російська агресія проти України". Всі працювали в межах свого словникового запасу,
– констатував Кулеба.
На його думку, Китай може змінити ці формулювання наприкінці процесу. В той час як зараз ми на початку.
Були різні інсинуації щодо того, чи підтримує Китай територіальну цілісність України. Ван І підтвердив: позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.
І це важливо, оскільки повага до територіальної цілісності – базовий принцип будь-якого мирного врегулювання, пояснив глава МЗС України.
Також КНР прагне сталого і справедливого миру. Утім, Дмитро Кулеба не відповів на запитання, чи Україна та Китай однаково розуміють словосполучення "справедливий мир". Він попросив залишити це дипломатам.
Чи підтримає Китай Україну, чи все ж буде на боці Росії
Китай буде стояти тільки на боці Китаю. Ті, хто вважають, що Китай буде стояти на боці Росії або на боці України, глибоко помиляються і занадто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаєм розвитку ситуації в світі,
– пояснив міністр.
Проте в Пекіні розуміють: відносини з Україною як з незалежною європейською країною будуть окремим напрямом зовнішньої політики КНР.