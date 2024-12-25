Більшість авто – електромобілі

Примітно, що значну частину цього імпорту становили електромобілі – 80% від загальної кількості. Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на дані асоціації Укравтопрому.

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Водночас загалом із цієї кількості нові автівки склали 698 одиниць (-23%), а вживані – 124 одиниці (-69%).

Який відсоток "китайців" на ринку

Автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків, а в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" у листопаді становила менше 1%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:

Honda M-NV — 99 одиниць,

BYD Song Plus — 91 одиниць,

Zeekr 001 — 73 одиниць,

Volkswagen ID.4 — 71 одиниць,

Audi Q4 e-tron — 35 одиниць.

Серед вживаних легковиків з Китаю найпопулярнішими моделями стали:

Tesla Model 3 — 15 одиниць,

Volkswagen ID.4 — 9 одиниць,

Baic EC3 — 9 одиниць,

Buick Envision — 7 одиниць,

Zeekr 001 – 7 одиниць.

Скільки нових автівок купують українці

У листопаді 2024 року українці придбали понад 5,2 тисячі нових легкових авто, що лише на 3% менше ніж у листопаді 2023-го.

За 11 місяців в Україні зареєстровано 64 тисяч нових легкових авто. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.