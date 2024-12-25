Большинство авто – электромобили

Примечательно, что значительную часть этого импорта составляли электромобили – 80% от общего количества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные ассоциации Укравтопрома.

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В то же время в целом из этого количества новые машины составили 698 единиц (-23%), а подержанные – 124 единицы (-69%).

Какой процент "китайцев" на рынке

Автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек, а в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%.

Самыми популярными моделями новых легковушек китайского происхождения стали:

Honda M-NV - 99 единиц,

BYD Song Plus - 91 единиц,

Zeekr 001 - 73 единиц,

Volkswagen ID.4 - 71 единиц,

Audi Q4 e-tron - 35 единиц.

Среди подержанных легковушек из Китая самыми популярными моделями стали:

Tesla Model 3 - 15 единиц,

Volkswagen ID.4 - 9 единиц,

Baic EC3 - 9 единиц,

Buick Envision - 7 единиц,

Zeekr 001 – 7 единиц.

Сколько новых автомобилей покупают украинцы

В ноябре 2024 года украинцы приобрели более 5,2 тысячи новых легковых авто, что лишь на 3% меньше чем в ноябре 2023-го.

За 11 месяцев в Украине зарегистрировано 64 тысяч новых легковых авто. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.