Большинство авто – электромобили
Примечательно, что значительную часть этого импорта составляли электромобили – 80% от общего количества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные ассоциации Укравтопрома.
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В то же время в целом из этого количества новые машины составили 698 единиц (-23%), а подержанные – 124 единицы (-69%).
Какой процент "китайцев" на рынке
Автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек, а в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%.
Самыми популярными моделями новых легковушек китайского происхождения стали:
- Honda M-NV - 99 единиц,
- BYD Song Plus - 91 единиц,
- Zeekr 001 - 73 единиц,
- Volkswagen ID.4 - 71 единиц,
- Audi Q4 e-tron - 35 единиц.
Среди подержанных легковушек из Китая самыми популярными моделями стали:
- Tesla Model 3 - 15 единиц,
- Volkswagen ID.4 - 9 единиц,
- Baic EC3 - 9 единиц,
- Buick Envision - 7 единиц,
- Zeekr 001 – 7 единиц.
Сколько новых автомобилей покупают украинцы
В ноябре 2024 года украинцы приобрели более 5,2 тысячи новых легковых авто, что лишь на 3% меньше чем в ноябре 2023-го.
За 11 месяцев в Украине зарегистрировано 64 тысяч новых легковых авто. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.