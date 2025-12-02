Командир "Ахіллесу" сказав, коли можуть зупинитись бойові дії

Росія зупиняти війну вона не збирається. Поетапно стираючи свій ресурс – людей, Кремль намагається виконувати заплановані щодо України завдання й чекає, коли українці всередині пересваряться, покинуть державу, щоб реалізувати основний намір – знищити її. Це підтверджується тактикою, яку ворог застосовує по тилових містах.

Про це в етері 24 Каналу наголосив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, уточнивши, що тактика Росії – завдавати ракетно-дронових ударів по житловій інфраструктурі, закладах охорони здоров'я, освіти. Це навмисний терор для того, щоб змушувати основний капітал нашої держави – людей, виїжджати за кордон й вивозити свої сім'ї.

Дивіться також Росія може прийти з третім вторгненням, бо не окупувала всю Україну, – Зеленський

За яких сценаріїв війна може закінчитись?

Зупинитися бойові дії, зі слів Федоренка, можуть тоді, коли одна зі сторін втратить спроможності до виконання завдань на полі бою. Наприклад, якщо ЗСУ втратили б здатність утримувати лінію бойового зіткнення, тоді противник окупував би нашу землю, позбавив би нас державності, знищив народ і далі почав би основним капіталом України користуватися як своїм ресурсом.

Є, з його слів, й інший сценарій, коли можуть зупинитися бойові дії. Наприклад, якщо втратить спроможність до ведення активних ударно-штурмових дій противник й не зможе просуватися на фронті.

Чи втратила Росія станом на сьогодні це? На жаль, ні. Чи втратило українське військо спроможності до оборони нашої землі? Гарантовано, що ні. Тому будь-яких умов для того, що бойові дії можуть завершитись в осяжній перспективі (1 – 1,5 року) фактично на поверхні немає,

– вважає Федоренко.

Командир 429-го полку зазначив, що варто готуватися до довготривалої війни. Ця підготовка, з його слів, починається з елементарного: закупівлі теплих речей; забезпечення запасів води; реагування на сигнали повітряної тривоги й перебування в укриттях.

"Готуємося до того, що війна ще може продовжуватися довгий період. Якщо щось зміниться і вона завершиться раніше, то для нас це буде виключно позитивна мить", – підсумував Федоренко.

Коли може завершитись війна: які пронози дають експерти?