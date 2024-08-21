У Defense Express вважають, що по Новошахтинську ударив "Нептун": чому це цікава заява

Експерти Defense Express припустили, що удар по Новошахтинську Ростовської області вночі 21 серпня було завдано ракетою "Нептун". Ця українська розробка добре показала себе в далекобійних ударах.

У Генштабі не назвали уражений об'єкт, але нескладно здогадатися, що мова про Новошахтинський нафтопереробний завод – один з найбільших на півдні Росії. Колись він навіть належав Віктору Медведчуку. НПЗ буквально врятував маленький Новошахтинськ, який потроху вмирав у нульові. А ще містом проходили вагнерівці під час їхнього "походу на Москву".

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Чому по Новошахтинську міг ударити саме "Нептун"

У формулюванні повідомлення (Генштабу – 24 Канал) є прямий натяк на те, який саме засіб був використаний для удару, бо зазначено, що удар завдавався підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. А єдина відома зброя у розпорядженні ВМСУ із такою дальністю – "Нептун", який вже використовувався для ураження російських ЗРК у поки окупованому Криму у 2023 році,

– сказано в матеріалі.

Офіційно "Нептун" задіяли, щоб уразити захоплений ВДК "Костянтин Ольшанський" в окупованому Севастополі 24 березня 2024 року. А 31 травня 2024 року в Генштабі повідомили, що декілька ракет "Нептун" уразили нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" на російському березі Керченської протоки.

"Українське військо достатньо активно використовує "Нептун" для ураження різноманітних цілей, а сама ракета дозволяє реалізувати доволі складні удари. Наприклад, навіть для атаки по С-300 під Новошахтинськом необхідно було подолати насичену протиповітряними засобами прифронтову зону та за складним маршрутом облетіти позиції ППО на окупованій території", – аналізують у Defense Express.

Та поки що немає офіційної інформації щодо модернізації протикорабельного "Нептуна" для ураження наземних цілей. Щоб зробити це, слід встановити системи огинання рельєфу місцевості, системи навігації типу TERCOM та DSMAC, які дозволяють орієнтуватися без супутникової навігації, а також дуже чутливі головки самонаведення.

Цікаво! Новошахтинський НПЗ атакували дронами 13 березня 2024 року та 22 червня 2022 року. Це була перша мішень для ударів України далекобійними дронами. Очевидно, що ні тоді, ні зараз росіяни не спромоглися захистити завод як належить.