Життя "до війни" не буде, – ексрозвідник сказав, до чого мають готуватися українці

У порівнянні з 2022 роком та з кожним наступним для суспільства тема війни стає дедалі менше актуальною. Вона залишається такою тільки для мілітарної та парамілітарної категорії громадян.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба", наголосивши, що всі інші від цього абстрагуються, не розуміючи, що ворог, який у нас є – не зупинився. Йому такі настрої тільки на користь.

Сила України в мотивації її народу

Коли українці були як єдиний кулак, то 2022 рік, як пригадує ветеран, показав, що ми можемо справді робити великі речі. Але лише тоді, коли суспільство єдине, вмотивоване.

"Коли ми це хочемо, ми це робимо. І чим далі від фронту, тим більше людям на війну все одно. Нам потрібно дивитись не на ворога, а на себе. Щоб ставати сильнішими й порівнювати себе з тим, якими ми були у 2022, потім 2023 і в такій тенденції. У 2022 році ми дали Росії по зубах. Потім ми оголосили про контрнаступ", – озвучив ветеран з позивним "Саба".

Він пригадав звільнення від російських окупантів міста Херсон, події відбувалися у період, коли стало очевидно, що війна буде довгою. ЗСУ провели тоді контрнаступ, тож, як підкреслив ветеран воєнної розвідки, у 2022 році Україна була сильною, хоча озброєння на той час було менше, однак вмотивованих людей – більше.

Для того, щоб українські військові могли думати про перемогу, їм, на погляд ветерана воєнної розвідки, потрібно підвищувати мотивацію. Це, за його переконанням, можна зробити тільки увагою, надвисокими соціальними гарантіями. "Саба" наголосив, що воїн не може воювати з-під палки. Людина має робити це за покликанням.

Ти йдеш і маєш рівень соціального визнання. Твої діти тобою пишаються. І не тільки твої, а й діти тих, чиї батьки не воюють. Класової рівності не може бути,

– озвучив ветеран воєнної розвідки.

Історія циклічна. Як підсумував ветеран з позивним "Саба", аналіз попередніх конфліктів показує, що все тільки починається. Українське суспільство має це усвідомити, а не жити в ілюзіях.

На мою думку, того життя, яке було до війни, про яке тут багато хто мріє в Києві – не буде. Багато хто досі живе в рожевих окулярах. У Києві ще дотепер дивляться на Європу, яка протирає свої заспані очі,

– зауважив ветеран.

Чи може закінчитись війна найближчим часом?