Жизни "до войны" не будет, – экс-разведчик сказал, к чему должны готовиться украинцы

По сравнению с 2022 годом и с каждым последующим для общества тема войны становится все менее актуальной. Она остается таковой только для милитарной и парамилитарной категории граждан.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал ветеран военной разведки с позывным "Саба", подчеркнув, что все остальные от этого абстрагируются, не понимая, что враг, который у нас есть – не остановился. Ему такие настроения только на пользу.

Сила Украины в мотивации ее народа

Когда украинцы были как единый кулак, то 2022 год, как вспоминает ветеран, показал, что мы можем действительно делать большие вещи. Но только тогда, когда общество единое, мотивированное.

"Когда мы это хотим, мы это делаем. И чем дальше от фронта, тем больше людям на войну все равно. Нам нужно смотреть не на врага, а на себя. Чтобы становиться сильнее и сравнивать себя с тем, какими мы были в 2022, потом 2023 и в такой тенденции. В 2022 году мы дали России по зубам. Затем мы объявили о контрнаступлении", – озвучил ветеран с позывным "Саба".

Он вспомнил освобождение от российских оккупантов города Херсон, события происходили в период, когда стало очевидно, что война будет долгой. ВСУ провели тогда контрнаступление, поэтому, как подчеркнул ветеран военной разведки, в 2022 году Украина была сильной, хотя вооружение в то время было меньше, однако мотивированных людей – больше.

Для того, чтобы украинские военные могли думать о победе, им, на взгляд ветерана военной разведки, нужно повышать мотивацию. Это, по его убеждению, можно сделать только вниманием, сверхвысокими социальными гарантиями. "Саба" отметил, что воин не может воевать из-под палки. Человек должен делать это по призванию.

Ты идешь и имеешь уровень социального признания. Твои дети тобой гордятся. И не только твои, но и дети тех, чьи родители не воюют. Классового равенства не может быть,

– озвучил ветеран военной разведки.

История циклична. Как подытожил ветеран с позывным "Саба", анализ предыдущих конфликтов показывает, что все только начинается. Украинское общество должно это осознать, а не жить в иллюзиях.

По моему мнению, той жизни, которая была до войны, о которой здесь многие мечтают в Киеве – не будет. Многие до сих пор живут в розовых очках. В Киеве еще до сих пор смотрят на Европу, которая протирает свои заспанные глаза,

– заметил ветеран.

Может ли закончиться война в ближайшее время?