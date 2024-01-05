Стратегія ЗСУ на 2024 рік: полковник запасу пояснив, у чому вона полягатиме

Наразі перед Україною не стоїть завдання змінити лінію фронту. Наша армія перебуває у стані оборони, тому головна ціль – знищити російські війська, які наступають.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що звільнення українських територій буде наслідком цього завдання. Ліквідовувати ворожі угруповання треба, обираючи найвигідніші для себе позиції: оборона, активна оборона, наступ.

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Якою може бути стратегія ЗСУ у 2024 році

За словами Світана, доки ми повністю не знищимо російську армію, доти не варто ставити завдання звільняти території. Адже після виконання першого пункту це станеться автоматично. Відповідно до цього треба будувати стратегію наших дій.

Це справді стратегія на тривалий час. Україна воює вже 10 років, саме з 2014-го тривають бойові дії різної інтенсивності. Останні два роки ми перебуваємо у "гарячій фазі", але це може змінитися.

Перед нами стоїть стратегічне завдання – вийти на кордони 1991 року, звільнити всі наші території, знищивши російську армію. Тактичні й оперативні питання залежать від різних засобів, кількості зброї, яку ми отримуємо,

– підкреслив військовий експерт.

Україна сьогодні перебуває у режимі оборони. Росіяни намагаються наступати, втрачаючи тисячі своїх бійців за добу. Такі цифри, а ще десятки одиниць знищеної техніки є дуже великими показниками. Отже, Україна виконує своє завдання, нам лише потрібна достатня кількість зброї.

Які головні цілі на 2024 рік

Коли наша держава отримає далекобійну зброю, тоді треба буде знищувати ворога на великих радіусах. Чим далі, тим краще. Відтак нам потрібні щонайменше 500-кілометрові бойові засоби, які зможуть порушити логістику росіян.

Після того, як у нас з'явиться авіаційна компонента й ми зможемо виконати завдання знищити ворога, тоді можна планувати широкомасштабні наступальні дії.

Головною ціллю буде звільнення Криму, а далі Донбасу. Раніше 2025 року за Донбас ми, ймовірно, не візьмемось, бо Східний фронт перебуватиме в обороні, на Запоріжжі, можливо, буде рух у бік Токмака. Стратегічний напрямок – лівий берег, але все залежатиме від тих засобів, які нам передадуть,

– наголосив Світан.

Він додав, що Україні ще довго доведеться тримати свою армію в бойовій готовності. Адже навіть після нашої перемоги можливі прикордонні конфлікти, тому розпускати військо точно не варто.

"Має бути армія 350 – 400 тисяч професійних військовослужбовців, які ходитимуть на роботу та виконуватимуть бойові завдання. Саме з цього погляду треба підходити до формування мобілізаційного резерву. Військо треба укомплектувати професіоналами та новими системами зброї", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

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