Стратегия ВСУ на 2024 год: полковник запаса объяснил, в чем она будет состоять

Пока перед Украиной не стоит задача изменить линию фронта. Наша армия находится в состоянии обороны, поэтому главная цель – уничтожить наступающие российские войска.

Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что освобождение украинских территорий будет следствием этой задачи. Ликвидировать вражеские группировки нужно, выбирая самые выгодные для себя позиции: оборона, активная оборона, наступление.

Читайте также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022: итоги года на фронте

Какой может быть стратегия ВСУ в 2024 году

По словам Свитана, пока мы полностью не уничтожим российскую армию, до тех пор не стоит ставить задачу освобождать территории. Ведь после выполнения первого пункта это произойдет автоматически. В соответствии с этим, нужно строить стратегию наших действий.

Это действительно стратегия на длительное время. Украина воюет уже 10 лет, именно с 2014-го продолжаются боевые действия разной интенсивности. Последние два года мы находимся в "горячей фазе", но это может измениться.

Перед нами стоит стратегическая задача – выйти на границы 1991 года, освободить все наши территории, уничтожив российскую армию. Тактические и оперативные вопросы зависят от различных средств, количества получаемого нами оружия,

– подчеркнул военный эксперт.

Украина сегодня находится в режиме обороны. Россияне пытаются наступать, теряя тысячи своих бойцов в сутки. Такие цифры, а еще десятки единиц уничтоженной техники это очень большие показатели. Итак, Украина выполняет свою задачу, нам только нужно достаточное количество оружия.

Какие главные цели на 2024 год

Когда наше государство получит дальнобойное оружие, тогда придется уничтожать врага на больших радиусах. Чем дальше, тем лучше. Следовательно, нам нужны по меньшей мере 500-километровые боевые средства, которые смогут нарушить логистику россиян.

После того, как у нас появится авиационный компонент и мы сможем выполнить задачу уничтожить врага, тогда можно планировать широкомасштабные наступательные действия.

Главной целью будет освобождение Крыма, а дальше Донбасса. Ранее 2025 года за Донбасс мы, вероятно, не возьмемся, потому что Восточный фронт будет находиться в обороне, на Запорожье, возможно, будет движение в сторону Токмака. Стратегическое направление – левый берег, но все будет зависеть от средств, которые нам передадут,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что Украине еще долго придется держать свою армию в боевой готовности. Ведь даже после нашей победы возможны пограничные конфликты, потому распускать войско точно не стоит.

"Должна быть армия 350 – 400 тысяч профессиональных военнослужащих, которые будут ходить на работу и выполнять боевые задачи. Именно с этой точки зрения нужно подходить к формированию мобилизационного резерва. Войско нужно укомплектовать профессионалами и новыми системами оружия", – отметил полковник запаса ВСУ.

Актуальные новости с фронта