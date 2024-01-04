По предварительным данным, в настоящее время не исключено применение врагом баллистики в южных регионах. Уровень ракетной опасности остается высоким, поскольку ракеты все же есть и могут быть применены. Об этом в ефире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, оккупанты существенно снизили активность тактической авиации, в частности по прифронтовым территориям украинской зоны ответственности. Впрочем, они не прекратили ее использование полностью.

Время от времени враг решается совершить такие незначительные вылазки по самолетам, которые подбрасывают несколько управляемых авиабомб. Мы фиксировали, однажды таких авиабомб было направлено 7, а за прошедшие боевые сутки – 4,

– отметила Гуменюк.

Она также рассказала, что российские захватчики в большинстве случаев наносят удар по тем объектам инфраструктуры, которые уже были существенно повреждены ранее.

Разрушенная больница в Бериславе снова оказалась под ударом, еще один удар был нанесен по банковскому учреждению, то есть там, где вероятно могут собираться люди,

– подчеркнула начальница координационного пресс-центра.

Гуменюк также напомнила, что управляемые авиабомбы, которые используют враг, как правило, эквивалентны 500 килограммам тротила или 1,5 тонны. Она подчеркнула, что это большая разрушительная сила.

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