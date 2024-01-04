Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг атаковал ориентировочно в 6:46 4 января. Впоследствии, в 7:33 4 января Россия ударила снова.

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Что известно о последствиях атаки врага по Очакову

Утром, 4 января, в 6:46 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Последствия уточняются,

– заверил Ким.

По его словам, в 7:33 враг снова ударил по городу с помощью артиллерии.

Кое-где в Николаевской области исчез свет

В "Николаевоблэнерго" сообщили, что в результате атаки россиян утром 4 января возникла аварийная ситуация. В частности, без тока останутся потребители:

Николаевского;

Очаковского;

частично Березанского района.

В компании заверили, что бригады работают, чтобы восстановить людям свет. В частности, энергетики уже:

ориентировочно в 7:46 заживляли Николаевский район;

в 8:40 заживили Березанский район.

По возможности возобновляем электроснабжение отдельных населенных пунктов Очаковского района,

– сообщили в "Николаевоблэнерго".

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