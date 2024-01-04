Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что враг атаковал ориентировочно в 6:46 4 января. Впоследствии, в 7:33 4 января Россия ударила снова.
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Что известно о последствиях атаки врага по Очакову
Утром, 4 января, в 6:46 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Последствия уточняются,
– заверил Ким.
По его словам, в 7:33 враг снова ударил по городу с помощью артиллерии.
Кое-где в Николаевской области исчез свет
В "Николаевоблэнерго" сообщили, что в результате атаки россиян утром 4 января возникла аварийная ситуация. В частности, без тока останутся потребители:
- Николаевского;
- Очаковского;
- частично Березанского района.
В компании заверили, что бригады работают, чтобы восстановить людям свет. В частности, энергетики уже:
- ориентировочно в 7:46 заживляли Николаевский район;
- в 8:40 заживили Березанский район.
По возможности возобновляем электроснабжение отдельных населенных пунктов Очаковского района,
– сообщили в "Николаевоблэнерго".
Последние новости о ситуации со светом в Украине
- В Укрэнерго рассказали, что по состоянию на утро 3 января потребление электроэнергии снова начало расти. Основная причина – начало рабочей недели, возобновление деловой активности после праздников и похолодания.
- Так, по состоянию на 10:40 максимум потребления был на 8% больше соответствующего показателя от 2 января. Именно поэтому людей призывали экономить электричество. В частности, выключить "лишний" свет в помещениях, не включать дома сразу несколько мощных электроприборов, выключить кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортна, извлечь зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.
- Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заверил, что коллапса в энергосистеме не будет, даже если Россия воспользуется периодом похолодания и нанесет новые массированные атаки по энергообъектам Украины.